Godzilla Destruction : un nouveau jeu de kaiju à venir sur l'App Store

Les amateurs de monstres et de créatures étranges peuvent se réjouir puisque le studio Toho Games vient d'annoncer l'arrivée prochaine de Godzilla Destruction. Ce dernier arrive pour célébrer la sortie officielle du nouvel opus Godzilla vs Kong récemment sorti dans les cinémas et en ligne.

Godzilla Destruction vous permet de devenir le roi des monstres lui-même et de semer le chaos en détruisant tout sur votre chemin. Le lancement officiel du jeu est prévu pour le 27 avril prochain, mais il est déjà disponible sur l'App Store canadien et australien. Voici la bande-annonce :



En tapotant votre doigt, vous contrôlerez Godzilla et utiliserez son corps colossal et son rayon de chaleur dévastateur pour écraser des bâtiments historiques dans des villes du monde entier comme s'il s'agissait de blocs de jouets.



Destruction prévue le 27 avril prochain...

🎮 The #GodzillaDestruction mobile game has been pre-released in Canada and Australia! Go on a wild rampage around the world and level entire cities!



Watch the trailer here: https://t.co/9E0ZHUvezD pic.twitter.com/bQlZ9wcE8T