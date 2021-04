Apple Podcasts+ : un abonnement payant lancé dans l'Apple Event de demain ?

Depuis que Spotify s'est lancé dans l'aventure des podcasts, on dirait qu'Apple vient de comprendre que les podcasts peuvent jouer un enjeu majeur dans le choix d'un OS ou même d'un service. Selon le journaliste Peter Kafka du média Vox, Apple s'apprêterait à dévoiler dès demain soir dans son Event, un abonnement payant à un catalogue de podcasts. La firme de Cupertino aurait déjà bouclé depuis plusieurs semaines l'offre avec probablement des contenus exclusifs et inédits qu'on ne retrouvera nulle par ailleurs.

Apple Podcasts+ bientôt une réalité ?

Si vous n'êtes pas habitué à écouter des podcasts toute la journée ou tôt le matin en partant au travail, vous faites partie des gens qui ne sont pas encore tombés sous l'addiction de ce format d'informations et de divertissement.

En France comme partout dans le monde, l'industrie du podcast a littéralement explosé ces dernières années, certains acteurs comme Spotify en ont fait un business qui rapporte beaucoup d'argent et se sont protégés à coup de millions de dollars pour des podcasts exclusifs qui ont tendance à fidéliser et à avoir un taux d'engagement très élevé.



Apple n'est pas nouveau dans le podcast, l'app Apple Podcasts existe depuis le 26 juin 2012 et possède déjà des millions d'utilisateurs au quotidien. Si on retrouve déjà des podcasts de toute thématique (cinéma, santé, information, divertissement, musique, sport...) cela n'est pas suffisant d'après l'Apple Park.

D'après le journaliste Peter Kafka, le géant californien viserait maintenant le marché du premium, autrement dit, du podcast très haut de gamme !

Pour cela, Apple aurait décidé de proposer de manière "imminente" une offre qui pourrait être baptisée "Apple Podcasts+", un nom qui fait rappeler Apple News+ qui propose les dernières éditions de journaux et de magazines aux États-Unis.

Le journaliste a tweeté hier en fin de journée :

Pendant que nous sommes ici : il est presque certain qu’Apple prépare son propre projet de podcast, un service d’abonnement payant, mardi.

Ce nouveau service qui viendrait s'ajouter à la longue liste des services déjà disponibles (Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, iCloud...) proposerait des contenus issus de plusieurs sociétés de productions. On retrouverait donc des podcasts "originaux Apple" en anglais, mais aussi en différentes langues. Difficile de savoir pour l'instant si ce nouveau service ne serait proposé qu'aux États-Unis ou également dans le reste du monde.

Apple exprimera probablement son choix définitif demain pour le déploiement d'Apple Podcasts+.



Plusieurs informations restent incertaines comme le tarif mensuel, l'intégration du service dans les offres Apple One ou encore un possible lien avec l'abonnement Apple Music.

Si cette dernière hypothèse venait à se produire, ce serait une catastrophe pour les services de streaming concurrent qui n'ont pas encore investi dans les podcasts.



While we are here: Pretty sure Apple is prepping its own podcast plan - a paid subscription service - on Tuesday. pic.twitter.com/w12tWqg0yo — Peter Kafka (@pkafka) April 18, 2021

