Facebook lance un outil pour exporter des articles vers Google Docs et WordPress

Il y a 6 heures

Corentin Ruffin

Le célèbre réseau social Facebook continue d'améliorer les outils présents pour ses utilisateurs, notamment pour les groupes et les entreprises. Dans sa dernière mise à jour, la création de Mark Zuckerberg a lancé un nouvel outil permettant d'exporter des articles et des notes vers Google Docs, Blogger et WordPress.

Cette nouveauté fait suite à la mise en place du programme de 2018 qui a pour objectif de permettre à tout à chacun de transférer les données de service à service open source. Ainsi, les utilisateurs du site web peuvent facilement exporter/importer divers éléments vers d'autres plateformes.

Facebook publie un outil permettant l'export de données

Ce nouvel outil de Facebook permet donc de transférer des articles et des notes vers Google Docs, Blogger et WordPress alors qu'il était déjà possible d'exporter des photos et vidéos vers Backblaze, Dropbox, Google Photos et Koofr.

Nous avons conçu cet outil en gardant à l'esprit la confidentialité, la sécurité et l'utilité. Nous vous demanderons de saisir à nouveau votre mot de passe avant le début du transfert et de crypter vos données lors de leur transfert entre les services, afin que vous puissiez être sûr qu'ils seront transférés en toute sécurité.

Les utilisateurs peuvent y accéder dans les paramètres Facebook sous «Vos informations Facebook».



Source

Facebook