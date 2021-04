L'iPhone 13 va rencontrer encore plus de succès que l'iPhone 12 selon un analyste

Julien Russo

Les iPhone 12 sont un succès phénoménal depuis leurs lancements il y a quelques mois. En effet, le dernier smartphone d'Apple est concerné par le supercycle, qui consiste à un renouvellement massif de clients possédant un ancien iPhone, mais aussi par des migrations nombreuses provenant de clients d'autres marques de smartphones. Cette tendance devrait continuer et devenir encore plus importante dès la prochaine génération d'iPhone.

La puissance de l'iPhone 13 va être impressionnante

S'il y a bien un produit sur lequel Apple peut compter année après année, c'est l'iPhone. Le smartphone pommé rencontre un énorme succès auprès des consommateurs au point qu'il est en permanence dans le TOP 3 des smartphones les plus vendus chaque nouveau trimestre.

Un rapport rédigé par l'analyste Daniel Ives de Wedbush estime que si les iPhone 12 ont impressionné par leur popularité, ce n'est rien comparé aux iPhone 13 quand ils vont être annoncé et disponible.



Selon les propos de Ives, les futurs iPhone vont s'écouler à une vitesse encore plus intense qu'à l'heure actuelle. Apple aurait conscience de cette forte demande à venir, c'est pour cela que la firme de Cupertino aurait prévenu sa chaîne d'approvisionnement d'un rythme de commande plus élevé que pour les iPhone 12.

Daniel Ives explique :

Nous pensons qu'Apple est encore au milieu de sa plus grande année de cycle de produits jamais réalisée sur les iMac, iPads, AirPods, Apple Watch et bien sûr le supercycle de l'iPhone 12 qui devrait être suivi par le dévoilement de l'iPhone 13 cet automne.

Nos contrôles initiaux de la chaîne d'approvisionnement en Asie pour l'iPhone 13 se situent actuellement dans la fourchette d'environ 100 millions d'unités par rapport à notre iPhone 12 initial à 80 millions d'unités (avant COVID) et représentent une augmentation de 25 % en glissement annuel. Bien que ce nombre se déplacera clairement au cours des prochains mois, nous pensons que cela témoigne d'une confiance accrue avec Cook & Co. dans le fait que ce cycle de produits axé sur la 5G s'étendra bien en 2022 et devrait également bénéficier d'un "environnement de réouverture" après le consommateur de vaccins.

Comment expliquer des ventes d'iPhone 13 plus importantes ?

Ce qui a motivé les clients à investir dans les iPhone 12, c'est principalement le modem 5G. Pouvoir naviguer sur internet avec un meilleur débit descendant, envoyer de gros fichier sans attendre 30 minutes, télécharger plus rapidement une application, c'est essentiellement cet argument qui a séduit !

Cependant, si certains pays sont avancés quant au déploiement du nouveau standard mobile, d'autres sont en retard et ne semblent pas beaucoup bouger. Après tout, pourquoi avoir un iPhone compatible 5G si notre opérateur ne couvre pas la zone géographique de notre domicile ou de notre lieu de travail ?

Voilà pourquoi énormément de personnes ont préféré attendre une meilleure couverture 5G avant de s'acheter le dernier iPhone.

L'autre raison qui explique le succès à venir de la prochaine génération d'iPhone ce sont les nouveautés : Apple va ajouter de nouvelles fonctionnalités au niveau de la photo et de la vidéo, mais aussi l'écran 120 Hz.

Un taux de rafraîchissement plus élevé pour l'écran, c'est quelque chose de très attendu (particulièrement pour les gamers). Avec la tonne de jeux sur l'App Store et le catalogue d'Apple Arcade, le 120 Hz va séduire et devenir un atout majeur dans les campagnes marketing des iPhone 13 Pro.

Un prix plus élevé pour les nouveaux modèles d'iPad Pro

Après avoir pronostiqué une augmentation conséquente des ventes d'iPhone 13, Daniel Ives a aussi mentionné la hausse des prix d'entrée de gamme des nouveaux modèles d'iPad Pro qui seront présentés demain lors de l'Apple Event. L'analyste n'a pas communiqué beaucoup d'informations à ce sujet, mais il faut probablement s'attendre à une évolution de quelques dizaines d'euros sur les stockages de 128 Go et 256 Go. Réponse dans un peu plus de 24 heures !