Les messageries WhatsApp et Messenger se rapprochent

Il y a 7 heures (Màj il y a 6 heures)

Medhi Naitmazi

Facebook travaille à la convergence de ses messageries Instagram, Messenger et WhatsApp depuis un certain temps. Après avoir rapproché Instagram et Messenger, maintenant il y a du nouveau sur l'intégration de WhatsApp et Messenger.



WhatsApp bientôt dans Messenger ?

Selon le développeur italien Alessandro Paluzzi, le réseau social a caché un changement récent dans Facebook Messenger : un chat de WhatsApp à l'intérieur.

#Messenger keeps working to support #WhatsApp chats 👀



⚠️ I forced this thread to be recognized as a WhatsApp conversation just to show how it will look when the feature is available, I haven't actually sent a message between the two services! pic.twitter.com/qtJuzO7Dgu — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 16, 2021

Il n'est pas encore possible d'intégrer les deux services au sein de Messenger, mais Paluzzi a simplement forcé un fil à être reconnu comme une conversation WhatsApp pour montrer à quoi il ressemblera lorsque la fonctionnalité sera disponible à l'avenir. La capture de son tweet a été réalisée sur un Android.



La fuite implique que la connexion entre WhatsApp et Messenger sera totalement facultative, comme c'est déjà le cas entre Instagram et Messenger. WABetaInfo qui a repris la découverte du développeur explique que «plusieurs fonctionnalités déjà implémentées sur Facebook Messenger pourraient également venir dans WhatsApp.» C’est logique que Facebook veuille rapprocher ses services et profiter des avantages de chacun avec par exemple les réactions qui pourraient débarquer dans WhatsApp.

Une autre fonctionnalité que l'application teste via le programme bêta TestFlight est un badge de mention repensé, qui diffère d'une réponse dans une discussion de groupe. Le groupe veut simplifier la lecture des réponses.



Ce nouveau visuel est toujours en cours de test pour iOS, et qu’il est difficile d’estimer son arrivée dans WhatsApp pour le grand public.

Plus tôt cette semaine, l'application a également apporté une fonctionnalité de messages éphémères à tous les utilisateurs dans une discussion de groupe ainsi qu’un aperçu multimédia amélioré.

