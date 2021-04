Servant et Greyhound remportent chacun un Golden Reel Awards pour les montages sonores

En concevant ses premières créations originales, Apple ne s'était probablement jamais douté que ses séries et films rencontreraient autant de succès dans les cérémonies de remises de prix... Que ça soit Ted Lasso, The Morning Show ou encore Servant, les Apple Originals attirent l'attention partout. Une fois encore, une série et un film Apple TV+ ont été récompensés !

Des effets sonores qui ont impressionné

Il n'y a pas que les acteurs, l'équipe de production ou encore le programme en lui-même qui est récompensé, il y a aussi l'audio !

Considéré comme un atout dans l'immersion du téléspectateur, le son est aujourd'hui l'une des choses les plus importantes dans la création de nouveaux contenus.

Servant et Geyhound, deux productions originales Apple (qui sont actuellement disponibles sur Apple TV+) viennent de recevoir chacun un Golden Reel Awards.



Cette cérémonie a la particularité de se concentrer sur les meilleurs montages sonores, composés d'un jury de personnes expérimentées dans ce domaine, chaque année les Golden Reel Awards repère les meilleurs effets spéciaux sonores puis attribuent les récompenses. Les trophées sont officiellement distribués par la Motion Picture Sound Editors.

Dans le détail des récompenses, le film Greyhound avec Tom Hanks remporte le prix de la catégorie : "Réalisation exceptionnelle dans le domaine du montage sonore - Effets spéciaux / Foley" et du côté de la série Servant, le trophée obtenu est celui de la catégorie "Action en direct inférieure à 35 minutes". Servant s'est fait repérer grâce à l'épisode "2:00", c'est justement cet épisode qui a été applaudi par le jury !



