Apple Event : Tim Cook est prêt pour le grand show "Spring Loaded"

Hier à 17:06 (Màj hier à 17:10)

Julien Russo

C'est une habitude de Tim Cook avant chaque keynote, quelques heures avant que l'Apple Event commence, le CEO d'Apple poste un tweet sur son compte @Tim_Cook pour exprimer sa bonne humeur et vous rappeler qu'un grand rendez-vous vous attend. À l'occasion de l'Apple Event Spring Loaded, Cook a publié un tweet avec les cercles de couleurs qui sont au cœur de l'Apple Park.

Tim Cook est prêt !

Normalement à quelques heures de l'Apple Event, la pression monte pour Tim Cook, il doit entrer sur scène devant des milliers de journalistes qui ont fait le déplacement pour voir les nouveautés matérielles et logicielles. Cependant, en période de Covid, les choses sont plus simples puisque tout est déjà enregistré pour être diffusé en direct sur le site d'Apple, sur YouTube et sur l'application Apple TV.

On imagine que Tim Cook va s'assoir confortablement dans un fauteuil avec son équipe et regarder l'Apple Event et les commentaires des internautes.

Pour exprimer son impatience, Cook a publié un tweet en écrivant : "C'est une belle matinée de printemps pour un #AppleEvent ! À bientôt."

Ce tweet a été accompagné d'une magnifique photo où on peut apercevoir les cercles de couleurs de l'Apple Park, une herbe parfaite tondue et un ciel bleu avec le soleil qui se lève.

It’s a beautiful spring morning for an #AppleEvent! See you soon. pic.twitter.com/gdiN0QXbz5 — Tim Cook (@tim_cook) April 20, 2021

Ce qui est assez inhabituel dans ce tweet, c'est que Tim Cook a posté son message depuis un... iPad !

Quand le CEO d'Apple s'exprime sur Twitter, c'est essentiellement depuis le site web de Twitter ou depuis son iPhone, les tweets depuis l'application iPadOS ne sont pas très fréquents. Serait-ce un signe pour dire qu'il y aura une ou plusieurs annonces iPad lors de l'Apple Event ? On le saura très rapidement.



Dès 19h, retrouvez-nous pour le live de l'Apple Event Spring Loaded en français. Découvrez aussi les autres moyens pour suivre ce grand rendez-vous qui s'annonce plein de surprises...