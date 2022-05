Le Premier ministre vietnamien a rencontré Tim Cook à l'Apple Park avec un but bien précis

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Il y a plus d'un an, l'Inde avait attiré Apple et d'autres grandes entreprises pour construire des usines dans le pays afin de créer de nouveaux emplois et réduire le chômage dans les régions les plus critiques. Face à cette approche stratégique qui a été couronnée de succès, c'est au tour du Vietnam de "draguer" Apple.

"Venez bâtir des usines au Vietnam"

Alors que la Chine commence à fatiguer les grandes entreprises qui misent énormément sur le "Made in China" pour la fabrication de leurs produits, d'autres pays comme le Vietnam profitent des confinements successifs pour détourner l'activité industrielle chinoise.

Selon de récentes informations, on vient d'apprendre que le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a rencontré Tim Cook à l'Apple Park.



Ce rendez-vous prévu depuis un petit moment avait pour objectif de convaincre Tim Cook à poursuivre l'abandon progressif de la production chinoise pour se rapprocher d'une fabrication "Made in Vietnam". En effet, Ming Ching a tendu la main à plusieurs grandes entreprises californiennes lors de sa visite, il y a eu Apple, mais aussi Google où le Premier ministre a été accueilli quelques heures après sa réunion avec Tim Cook.

D'après quelques fuites de l'entretien avec le CEO d'Apple, le Premier ministre vietnamien aurait rappelé l'importance d'une coopération dans les domaines du commerce entre les États-Unis et le Vietnam. Il a également détaillé les diverses mesures qui ont été prises pour permettre aux grandes compagnies américaines de s'installer plus facilement au Vietnam.



Pham Minh Chinh sait qu'Apple voit le Vietnam comme une solide alternative à la Chine, c'est un pays où les salaires sont bas et où les économies sont faciles. À l'heure actuelle, la firme de Cupertino ne possède pas d'usine au Vietnam, cependant des sous-traitants (31 au total) assemblent des pièces pour les produits Apple. Au total, le pays compte 160 000 salariés qui travaillent quotidiennement sur des chaines de production réservées essentiellement aux appareils Apple.

Tim Cook se dit ouvert à l'option du Vietnam

Comme vous avez pu le voir dans l'actualité, Apple est exaspéré par ce qui se passe en Chine avec la politique du "zéro Covid". Le gouvernement met en place des confinements à répétitions depuis plusieurs mois et cela gêne considérablement la production des produits Apple. On le voit notamment sur l'assemblage des MacBook Pro de dernière génération où les expéditions sont très limitées, ce qui engendre des ruptures de stock et une attente de plus d'un mois pour certains modèles de MacBook Pro sur l'Apple Store en ligne.



Sortir d'une production chinoise, c'est s'assurer d'avoir un "plan B" en cas de situation catastrophique comme ça l'est actuellement. Après son entretien avec le Premier ministre vietnamien, Tim Cook aurait exprimé sa volonté d'augmenter les fournisseurs nationaux au Vietnam et d'étendre ses chaines d'approvisionnement dans le pays en impliquant plus d'entreprises.