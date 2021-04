Apple a expédié 57 millions d'iPhone au T1 2021

Le succès de l'iPhone semble inépuisable, grâce au renouvellement annuel et des fonctionnalités toujours plus attractives au fil des générations, Apple maintient une bonne dynamique dans les ventes de ses iPhone. Lors du T1 2021, Apple a expédié 57 millions de ses smartphones alors que l'année dernière au même trimestre, Apple en expédiait 39 millions. Une belle progression !

Un gros coup de pouce des iPhone 12

Les analystes et investisseurs n'arrivent pas à expliquer l'engouement phénoménal autour des iPhone 12, les derniers modèles d'iPhone se vendent au-delà des attentes au point de faire décoller la part de marché d'Apple par rapport au même trimestre de 2020.

Selon le récent rapport de Strategy Analytics, la firme de Cupertino a expédié 57 millions d'iPhone (toutes générations confondues) quand au T1 2020, Apple avait expédié 39 millions d'iPhone.

Cette importante progression a évidemment un impact positif sur la part de marché, Apple a été le deuxième plus gros vendeur de smartphones dans le monde lors du premier trimestre de 2021.

Au total, Apple affiche une PDM de 17%.

Si tous les indicateurs sont au vert, le géant californien reste tout de même derrière Samsung qui a réussi à vendre 77 millions de Galaxy pour une part de marché de 23%, la firme sud-coréenne est avantagée par les nombreux modèles de smartphones commercialisés. À noter que Samsung propose énormément de Galaxy aux tarifs particulièrement accessibles, ce qui rencontre beaucoup de succès dans les pays aux salaires très bas.

Mais attendez... Il n'y a pas que Samsung et Apple sur le marché des smartphones. Il y a aussi les autres fabricants de smartphones !

Derrière Apple, on retrouve plusieurs fabricants chinois, Xiaomi est en troisième position, l'entreprise a réussi à expédier 49 millions de smartphones et obtient une part de marché de 15%. L'écart est très réduit avec Apple, on irait même jusqu'à dire que Xiaomi pourrait être à la seconde place si les iPhone 12 rencontraient des difficultés dans les ventes.



En quatrième position il y a Oppo, le fabricant situé à Dongguan en Chine a le don de séduire et de captiver une base solide de clients qui renouvellent année après année leurs smartphones. Oppo qui a été frappé de plein fouet par la difficile période de Covid-19 en début d'année 2020, reprend du poil de la bête avec une belle évolution de +15 millions de smartphones expédiés.

Pour terminer ce TOP 5, on retrouve Vivo, encore une entreprise chinoise qui réalise une magnifique performance avec 37 millions d'expéditions, une croissance de +17 millions par rapport au T1 2020.



Ce qui est tout de même choquant dans ce classement, c'est l'absence des constructeurs Sony, LG, Huawei...

Pourtant, ce n'est pas l'innovation qui manque, surtout quand on regarde les caractéristiques du dernier Xperia 1 III, il possède un écran 4K HDR OLED, 120 Hz et la technologie professionnelle des appareils photo Alpha.

Tant d'investissements pour si peu de résultats, ça doit être très frustrant.



