Apple présente sa nouvelle app Podcasts et les abonnements

Hier à 20:12 (Màj hier à 20:12)

Corentin Ruffin

Réagir



L'application Apple Podcasts (v3.6.3, 3 Mo, iOS 10.0) telle qu'on la connait semble vivre ces derniers instants, puisque la Pomme a présenté ce soir la nouvelle version qui devrait arriver très prochainement. De plus, et comme on pouvait s'y attendre, la firme de Cupertino a introduit l'abonnement aux podcasts.



Apple va mettre à jour l'application Podcasts

En plus du redesign sombre de l'application mobile officielle Podcasts, Apple a présenté officiellement une toute nouvelle fonctionnalité à venir : les abonnements.

Les abonnements Apple Podcasts seront disponibles pour les auditeurs dans plus de 170 pays et régions en mai. Les exigences logicielles spécifiques pour les abonnements et les chaînes Apple Podcasts seront partagées avant la disponibilité.

Le prix de chaque abonnement est fixé par les créateurs et facturé mensuellement par défaut. Les créateurs peuvent également proposer une facturation annuelle, que les abonnés peuvent gérer à partir des paramètres de leur compte Apple ID, désormais accessibles depuis Listen Now. Les auditeurs pourront également accéder à des essais gratuits et à des échantillons d'épisodes proposés par les créateurs.

Grâce au partage familial, jusqu'à six membres de la famille peuvent partager un abonnement.

Les auditeurs pourront accéder à l'onglet Recherche améliorée avec les meilleurs classements et catégories, les nouvelles pages d'émissions et d'épisodes avec le bouton Smart Play et les épisodes enregistrés sur iOS 14.5, iPadOS 14.5 et macOS 11.3. Les épisodes enregistrés sont également disponibles sur watchOS 7.4 et tvOS 14.5. Ces mises à jour logicielles seront disponibles la semaine prochaine.

Le programme Apple Podcasters, qui comprend tous les outils nécessaires pour offrir des abonnements premium sur les podcasts Apple, est disponible pour les créateurs dans plus de 170 pays et régions pour 19,99 $ (US) par an. Les créateurs peuvent s'inscrire dès aujourd'hui au programme Apple Podcasters via Apple Podcasts Connect.

Reste désormais à savoir si la France est concernée !

Télécharger l'app gratuite Apple Podcasts