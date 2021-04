Burger King lance un siège gaming spécial...

Peu avant la sortie officielle de la PlayStation 5, le célèbre fast-food Burger King dévoilait en avant-première le son de démarrage de la nouvelle console de salon de Sony, pour un partenariat plutôt surprenant. Mais, il semblerait que la chaine américaine continue de se plonger dans l'univers gaming avec une drôle d'annonce aujourd'hui.

En effet, ces derniers viennent de dévoiler un fauteuil pour gamer aux couleurs de la marque, tout en proposant une fonctionnalité à destination des amoureux du Whopper. Outre la présence d'un plateau dépliant et d'un repose-verre, on découvre également un bouton permettant de passer commande dans le restaurant le plus proche de chez soi.

Burger King présente un fauteuil pour gamer étonnant

Mais le célèbre fast-food va encore plus loin : lorsque votre commande est proche de vous, les coussins vibrants se chargeront de vous avertir... Digestion difficile ? Faites appel aux coussins massants pour vous aider à faire passer le menu que vous venez d'ingurgiter.



Bien sûr, ce fauteuil ne sera pas commercialisé et semble se réserver à des streamers et des vidéastes, puisque seulement une dizaine de sièges sont disponibles. De quoi faire une nouvelle fois le buzz du côté de Burger King, spécialiste dans le domaine !