Les claviers flexibles pour iPad bientôt rétroéclairés plus intelligemment ?

Hier à 16:39

Alexandre Godard

Les brevets n'apportent pas toujours la vérité étant donné que certaines technologies ne voient jamais le jour mais ils permettent parfois de nous apprendre des choses en avance. C'est peut-être le cas avec ce brevet qui détermine comment Apple s'y prend pour améliorer le rétroéclairage d'un clavier "flexible" pour iPad.

Un rétroéclairage amélioré dans le futur clavier iPad d'Apple ?

Le temps passe et l'iPad devient de plus en plus un outil de travail indispensable pour certaines personnes. Depuis la sortie d'iPadOS, la question "l'iPad remplace-t-il le Mac ?" n'a cessé d'être évoquée plusieurs fois par an.



Il est vrai qu'à l'heure actuelle, grâce à son OS, sa puissance et sa polyvalence, l'iPad arrive de plus en plus à remplir toutes les cases pour remplacer le Mac. Mais au-delà de ceux qui sont totalement opposés à cette idée, il faut avouer que certains points sont encore perfectibles dont le fameux rétroéclairage du clavier.

Si certains produits comme le Magic Keyboard ou le FolioTouch de Logitech proposent cette option, il faut avouer que lorsque l'on parle des étuis flexibles et pliables, cette option est généralement indisponible ou alors pas assez travaillée.



C'est justement sur ce point que travaille Apple et c'est grâce à un nouveau brevet publié mardi, comme toujours par le US Patent and Trademark Office que l'on apprend qu'une "illumination uniforme des touches sur un substrat flexible" est une idée étudiée au sein des équipes d'Apple.



Pour l'expliquer de manière simple, Apple aurait trouvé le moyen d'introduire un système LED qui éclaire d'une manière uniforme toutes les touches sans être gêné par les autres composants. Car oui, comme expliqué plus haut, sur les claviers "flexibles/rabattables", il est très difficile d'implanter un tel système tant l'espace est petit et empêche parfois la lumière de se disperser correctement contrairement au clavier sur un Mac.

Comme toujours, il est important de rappeler que nous parlons dans le cas présent d'un brevet et que la technologie en question pourrait ne jamais voir le jour. Mais, il paraît tout à fait envisageable que ce genre de "petit détail" soit dans le futur implanté dans un clavier flexible Apple afin comme toujours d'avoir la petite touche supplémentaire par rapport à la concurrence.