Le piratage de REvil confirme les ports HDMI et Magsafe des MacBook Pro 2021

Hier à 20:55

Medhi Naitmazi

2



Les schémas volés chez Quanto Computer, l'hébergeur d'Apple, commencent à circuler sur le net. Les hackers publient volontairement quelques documents, l'occasion de connaitre certains projets d'Apple pour les modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces à venir. La confirmation du port HDMI accompagne celle du MagSafe.

HDMI, carte SD et MagSafe de retour sur MacBook Pro 2021, et ciao la Touch Bar

Parmi les schémas en question, certains comportent la carte mère du MacBook Pro 2021. Sur le côté droit de la machine, il y a un port HDMI visible, accompagné d'un port USB-C / Thunderbolt et suivi d'un lecteur de carte SD. Le côté gauche comprend deux ports USB-C / Thunderbolt supplémentaires et un emplacement de chargement MagSafe, soit un total de trois ports USB-C / Thunderbolt au lieu de quatre comme nous en avons aujourd'hui.

L'analyste Ming-Chi Kuo et Bloomberg ont précédemment établi que tous ces ports seraient disponibles sur les modèles MacBook Pro 2021, mais les schémas confirment à la fois l'ajout des nouveaux ports et nous donnent un aperçu de leur positionnement.



Le nom de code du Mac est «J316», ce qui suggère que la carte mère que nous avons vue est destinée au MacBook Pro 16 pouces. Il existe également un modèle «J314» qui est probablement en corrélation avec le MacBook Pro 14 pouces sur lequel Apple serait également en train de travailler. Les deux machines devraient comporter les nouveaux ports, l'option de chargement «MagSafe» et des puces Apple Silicon M1X ou M2 mises à niveau.



Ces informations proviennent d'un groupe de ransomwares appelé REvil, qui prétend avoir accédé aux ordinateurs internes du fournisseur Apple, Quanta Computer. Elles ont été publiées par 9to5Mac :



Outre la disposition de la carte logique, la documentation comprend des listes très techniques des composants et des dispositions du MacBook qui pourraient fournir des informations supplémentaires sur ces machines au fur et à mesure de leur analyse. Des fuites du nouveau MacBook Pro 2021 sur Twitter confirment également que l'appareil ne comportera pas de Touch Bar, ce qui est conforme aux rumeurs que nous avons entendues. La conception du boîtier présente également des coins plus arrondis.



REvil a menacé de publier des documents supplémentaires volés à Quanta Computer si Apple ne payait pas de rançon avant le 1er mai. REvil prévoit de publier de nouveaux fichiers chaque jour jusqu'à ce qu'Apple paie les frais, et la firme n'a pas commenté la situation.



Quanta Computer a déclaré avoir effectivement fait l'objet de «cyberattaques sur un petit nombre de serveurs» mais qu'il n'y avait «aucun impact matériel sur le fonctionnement commercial de l'entreprise. Tim Cook ne doit pas l'entendre de cette oreille...