Des problèmes de recharge par MagSafe sur les MacBook Pro M1 2021

Certains propriétaires de MacBook Pro 16 pouces 2021 remontent un problème commun suggérant que le nouveau connecteur MagSafe 3 ne parvient pas toujours à enclencher la charge attendue lorsque leur Mac est éteint/en veille et que le couvercle est fermé.

Comme indiqué sur Reddit, certains modèles de MacBook Pro 16 pouces, lorsqu'ils sont éteints, ne parviennent pas à se recharger malgré le fait que le connecteur MagSafe soit branché. Au lieu de devenir vert, le voyant LED clignote en orange et ne parvient pas à alimenter la batterie du Mac. Certains clients ont contacté le support Apple pour trouver une solution, avec plus ou moins de succès. Un utilisateur, en particulier, a déclaré qu'après un long aller-retour, le support Apple a décidé de lui envoyer un ordinateur portable de remplacement.

Il n'y a donc pas que moi ! J'ai exactement le même problème. Je suis allé au Genius Bar et ils ont fait un test avec un câble et un chargeur qu'ils avaient et le problème était toujours le même. Ils m'ont dit qu'ils allaient commander un nouveau chargeur de 140 watts pour voir s'il pouvait résoudre le problème, mais ils ont dit qu'il s'agissait probablement d'un problème de micrologiciel, sans toutefois fournir de preuve à cet égard. Je suis rentré chez moi et le lendemain, j'ai reçu un appel d'Apple. Quelqu'un m'appelait pour faire le suivi et m'a posé un tas de questions et fourni des instructions pour exécuter un programme de diagnostic spécial. Après avoir fait tout cela, ils m'ont dit qu'ils voulaient reprendre mon MacBook et son chargeur et qu'ils me donneraient un tout nouveau MacBook dès qu'ils en auraient un. J'attends toujours, mais c'est là où j'en suis actuellement.