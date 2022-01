Toujours des problèmes de stock sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces

Trois mois après leur lancement, les derniers MacBook Pros 14 et 16 pouces modèles 2021 continuent de subir une divergence entre la demande et l'offre, provoquant des délais de livraison à rallonge sur la plupart des marchés sur lesquels Apple est présent.

Des délais jusqu'à 2 mois pour obtenir un MacBook Pro 2021

En France, la livraison du MacBook Pro 14 pouces de base équipé de la puce M1 Pro est estimée à trois ou quatre semaines, ce qui promet une arrivée entre le 15 et le 22 février. Mais si vous désirez personnaliser votre MBP 2021 avec une puce M1 Max par exemple, il faudra patienter un mois de plus, soit jusqu'à la mi-mars.



Concernant le plus grand modèle de 16 pouces, la version de base affiche déjà un délai de livraison de cinq à six semaines, tandis que les configurations personnalisées glissent toutes à début mars. Au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, le MacBook Pro 16 pouces le plus haut de gamme affiche des dates de livraison comprises entre cinq et huit semaines sur la boutique en ligne d'Apple à l'heure de cet article.



En revanche, si vous optez pour un revendeur comme Amazon, vous pourrez avoir votre MacBook Pro M1 Pro dès le lendemain !

Pourquoi des livraisons si tardives ?

Plusieurs raisons expliquent la longue attente à laquelle doivent faire face les clients d'Apple avec les derniers MacBook Pro. Apple continue de subir les conséquences d'une pénurie mondiale de composants électroniques qui a coûté à la société 6 milliards de dollars au dernier trimestre, des restrictions liées à la pandémie qui pourraient limiter la production des appareils, en plus de la forte demande pour les derniers ordinateurs portables compte tenu de leur refonte majeure.



Avec les nouveaux MacBook Pro 2021, Apple a réintroduit de nombreuses fonctionnalités très demandées par les utilisateurs de longue date de Mac, comme des ports supplémentaires, notamment HDMI, MagSafe, et un emplacement pour carte SD. Apple a également redessiné les MacBook Pros, les rendant plus épais pour accueillir les puces M1 Pro et M1 Max plus puissantes, tout en évitant la surchauffe et donc en préservant le silence. Sans oublier l'apport d'un écran miniLED aux qualités exceptionnelles, et une autonomie doublée atteignant parfois les 20 heures, de quoi en faire notre champion (cf notre test du MacBook Pro 14 pouces 2021).



Apple annoncera ses résultats du premier trimestre fiscal 2022 dans le courant de la semaine et devrait fournir des informations sur les ventes de l'iPhone 13, des AirPods 3, des nouveaux MacBook Pro et d'autres nouveaux produits annoncés à l'automne. Tim Cook évoquera peut-être les prochaines annonces de la société...