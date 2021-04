Grotto : un jeu d'aventure mystique à venir sur iOS

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir



Encore du nouveau à venir sur l'App Store avec l'arrivée du nouveau jeu du studio espagnol Brainwash Gang : ces derniers viennent d'annoncer la publication prochaine de Grotto sur l'App Store, les consoles et sur PC.

Celui-ci prend la forme d'un jeu d'aventure mystique et narratif dans lequel on incarne un devin capable de parler aux étoiles et de comprendre leurs messages. Voici la bande-annonce :

Grotto vous met dans la peau d'un devin

Grotto est une expérience mystique et narrative. Vous êtes le devin. Celui capable de parler avec les stars et de dévoiler leurs messages. Dans une période de troubles, la tribu de la vallée se tourne vers vos pouvoirs de divination et vient à vous pour être guidée.



Leur sort changera en fonction de vos augures. Pensez à chaque constellation ou laissez les étoiles entrer librement dans votre esprit. Vous êtes le devin et le vôtre est le moyen de lire l'avenir.



L'actualité du studio Brainwash Gang est chargé en ce moment : après avoir annoncé un partenariat avec Raw Fury pour effectuer un portage du jeu The Longest Road on Earth sur mobiles le mois prochain, ces derniers viennent également de dévoiler leur prochain jeu.



Outre l'aspect aventure et narratif, il semblerait que selon vos interprétations des messages provenant des étoiles, le scénario et la fin peuvent différer par rapport à un autre joueur. Grotto sera lancé au troisième ou quatrième trimestre de cette année sur iOS, consoles et PC.