Télécharger les 14 fonds d'écran exclusifs de l'iMac 2021

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Ce week-end, rien que pour vous, 14 fonds d'écran exclusifs des nouveaux iMac 2021 pour tous les iPhone, iPod et iPad.

Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Apple a finalement présenté un iMac 2021 complètement repensé lors de l'événement du mardi 20 avril. L'ordinateur de bureau présente désormais un tout nouveau design avec un cadre réduit et la puce Apple M1. L'ordinateur tout-en-un d'Apple est désormais disponible en sept nouvelles couleurs, et chacune possède un nouveau fond d'écran unique, que vous pouvez télécharger ici.



L'iMac de nouvelle génération est disponible en bleu, vert, argent, orange, violet, rouge et jaune. Les couleurs rappellent quelque peu l'iMac G3 d'origine, qui était également proposé en plusieurs couleurs.



Avec une gamme de couleurs variée, le nouveau design de l'iMac peut faire office de décoration tendance, en tout cas bien plus que n'importe autre ordinateur. L'iMac présente des couleurs douces et des bordures plus fines à l'avant pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur leur contenu, tandis que l'arrière apparaît dans des couleurs vives et saturées.



Pour ceux qui souhaitent obtenir les nouveaux fonds d'écran sans avoir à acheter le nouvel iMac, c'est le moment de les télécharger. Il y a un nouveau fond d'écran pour chaque nouvelle couleur d'iMac, et chacun a une version claire et foncée. Et si vous voulez, vous pouvez même les appliquer en fond d'écran sur votre iPhone ou iPad.

Wallpapers 6K pour iMac 2021





























Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre Mac, iPhone ou iPad ?