Notre concept de l'iMac 2021 noir (+ astuce personnalisation)

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

2



Lorsque Apple a dévoilé son nouvel iMac 2021 durant le keynote Spring Loaded, beaucoup de personnes ont été surprises de découvrir un modèle entièrement nouveau et surtout très coloré. Avec sept coloris, il y a de quoi faire, sauf pour celles et ceux qui attendaient un modèle noir. C'est là que notre concept entre en jeu.

Un concept d'iMac noir

Alors qu'Apple a mis tout le monde d'accord avec un nouveau design extra-plat et une architecture technique de haut vol, le choix des couleurs fait débat parmi les fans, surtout le cadre blanc autour de l’écran. Jusqu’à présent, les Mac avaient un contour noir autour de la dalle, un point jugé important pour le visionnage de vidéo par exemple.



De plus, le nouvel iMac, tout en proposant sept couleurs différentes, n'est pas disponible en noir, qu'il s'agisse d'un noir mat ou du gris sidéral que l'on trouve actuellement sur la plupart des gammes d'Apple. Alors que beaucoup ont émis l'hypothèse qu'un iMac noir serait réservé à l'iMac Pro 2021 qui pourrait être révélé un peu plus tard, certains pensent qu'il pourrait carrément disparaître.



En attendant d'en savoir plus, nous avons décidé de créer notre propre version de l'iMac 24 pouces noir. Nous avons pris le parti de créer un modèle gris foncé mat, entre le noir total et le gris sidéral habituel d'Apple. Cela donne un joli contraste avec le cadre noir complet autour de l'écran, mais aussi le pied que l'on a choisi de conserver en gris aluminium. Et pour parfaire l'ensemble, nous avons repris et retouché les derniers fonds d'écran livrés avec l'iMac 24 pouces.

Et voici le noir à la place du bleu dans la présentation officielle d'Apple :

Voici comment personnaliser le nouvel iMac 24 pouces en noir

En attendant la sortie hypothétique de cette iMac noir, la société DBrand a pris les devants et vient de lancer les précommandes de trois skins différents pour le nouvel ordinateur Apple : un pour le cadre autour de l’écran, un pour l'avant et un pour le corps entier.

Le configurateur vous permet de vérifier chacun des skins en situtation sur l'iMac selon sa couleur d’origine. Attention, si vous voulez un iMac complètement noir, il faudra débourser plus de 600$, l’entreprise livrant partout dans le monde, dont la France, mais pas avant juin. Voici les tarifs :

Skin écran noir mat : 50 $

Skin avant noir mat : 60 $

Skin arrière complet noir mat : 500 $

Qui en commande un ? Sachez que DBrand propose également des skins pour AirPods, iPhone, iPad, PS5, et même des accessoires pour AirTags et autres.