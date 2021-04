Apple poursuivie à New-York pour publicité mensongère sur l'étanchéité de l'iPhone

Alban Martin

Apple est poursuivie à New York dans le cadre d'une tentative de recours collectif concernant la résistance à l'eau de l'iPhone. L'action affirme que la société a volontairement exagéré la résistance aux liquides de l'iPhone dans sa publicité.



Comme de nombreux fabricants de smartphones, Apple inclut un niveau de résistance à l'eau dans sa gamme d'iPhone, la certification revendiquée augmentant ces dernières années. Et certaines histoires à propos d'iPhone tombés dans les lacs sont récupérés des mois plus tard en état de marche en est une belle preuve.

Une nouvelle plainte contre Apple

Cependant, une plainte déposée samedi devant le tribunal américain du district sud de New York affirme qu'Apple surestime les capacités de résistance à l'eau de son matériel.



Répertorié en tant que «recours collectif» et avec Antoinette Smith en tant que plaignante «au nom de tous les autres dans la même situation», le dossier de 13 pages vise les références d'Apple à la résistance à l'eau. Par exemple, l'iPhone 7 a été commercialisé comme ayant une protection «IP67», offrant une résistance à l'eau maximale jusqu'à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes maximum.

Pour l'iPhone 11 Pro et Pro Max, Apple les qualifie de IP68 permettant d'aller jusqu'à 4 mètres pendant 30 minutes. L'iPhone 12 pousse encore plus loin la revendication, à 6 mètres pendant une demi-heure.

Cependant, la plainte souligne que les références exposées par la firme de Cupertino sont «insuffisamment qualifiées par des clauses de non-responsabilité en petits caractères», avec des niveaux de certification basés sur des tests en laboratoire avec de l'eau statique et pure, contrairement à l'eau de piscine ou de mer.

Cela signifie que les consommateurs qui se tiennent au bord d'une piscine ou d'un océan et dont les appareils sont éclaboussés ou immergés temporairement, se verront refuser la couverture, parce que l'eau contenait du chlore ou du sel.

En outre, la garantie ne couvrirait pas les dommages causés par des liquides, généralement signifiés par un indicateur de contact liquide devenant rouge.



Dans le cas de Mme Smith, décrite comme une citoyenne du comté de Bronx, elle aurait acheté un iPhone 8 qui a ensuite été en contact avec de l'eau "conforme à l'indice IP de son appareil et conforme à la façon dont les attributs de résistance à l'eau ont été présentés dans le marketing et la publicité de l'appareil."



En essayant de faire réparer l'iPhone par Apple, la plaignante s'est vue refuser la couverture de la garantie pour les dommages causés par les liquides. Cela a forcé Mme Smith à «subir des pertes financières en raison des coûts de réparation, de la diminution des fonctionnalités, d'une valeur de revente inférieure et / ou de l'achat d'un nouvel appareil». Si elle l'avait su, elle n'aurait pas acheté cet iPhone. Pour autant, Smith envisage toujours d'acheter un autre iPhone, si elle est assurée que les allégations de résistance à l'eau sont cohérentes avec «l'utilisation quotidienne typique des utilisateurs de smartphones, au lieu d'être basées sur des conditions de laboratoire contrôlées».



Autour d'elle, Mme Smith explique avoir ressemblé tous les acheteurs d'iPhone qui vivent dans l'État de New York, Apple enfreignant prétendument la loi sur la protection des consommateurs de New York General Business Law.



En exigeant un procès devant un jury, la class-action demande une réparation et une injonction forçant Apple à corriger son marketing, un dédommagement pécuniaire, le paiement des frais et dépenses liés aux avocats et experts, et toute autre réparation accordée par le court.



Ce n'est pas la première fois que les affirmations de résistance à l'eau d'Apple sont critiquées. En novembre 2020, l'autorité antitrust italienne a condamné Apple à une amende de 10 millions d'euros pour avoir induit les consommateurs en erreur en se vantant de résister à l'eau, tout en refusant la couverture de la garantie pour les dommages causés par les liquides.