iSoft 7.8.3 améliore la version iPad

Aujourd'hui à 08:45

Medhi Naitmazi

Troisième mise à jour en 2021 pour notre application iSoft qui vient de passer en version 7.8.3. Au menu, quelques ajustements sur iPad, des mises à jour de librairies et un accès facilité à la page keynote.

iSoft 7.8.3 : une version améliorée pour iOS, iPadOS, watchOS et MacOS

Après la version 7.8.2 qui apportait des optimisations pour les Mac M1 ainsi que le mode sombre sur tous les supports, la nouvelle mise à jour se concentre sur trois points.



Le premier concerne la version iPad qui profite de deux changements. Il est désormais possible d’augmenter la taille de police dans les articles de manière plus importante qu’avant, et nous avons également agrandi les marges latérales pour utiliser un peu mieux l’espace.



Autre changement, la page keynote est désormais accessible à la place du forum dans le menu latéral de l’iPad et dans le menu du bas de l’iPhone. Ce sera utile plusieurs fois par an.

Enfin, nous en avons profité pour mettre à jour les SDK utilisés au sein de l’application. De même, la bannière publicitaire sur les pages articles n’est plus calée en bas de l’écran mais en début d’article et elle disparaît au scroll.



Pour ceux qui ne le sauraient pas, iSoft compte plus de 1,4 million de téléchargements en 11 ans d'existence sur l'App Store (et bientôt 13 ans sur le web) et de nombreuses fonctionnalités supplémentaires comparées au site comme les widgets, la recherche Spotlight, les notifications enrichies, l'extension Apple Watch, le mode sombre, les bons plans actualisés et plus encore.



N'hésitez pas à partager l'app à votre entourage ainsi qu'à activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité Apple et geek en général. Merci à toutes et à tous pour vos messages quotidiens par mail et sur les réseaux.



Télécharger l'app gratuite iSoft : le blog