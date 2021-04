tvOS 14.5 est disponible en version finale pour Apple TV et HomePod

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1



Si vous avez une Apple TV HD (2015+) ou une Apple TV 4K, vous allez pouvoir télécharger tvOS 14.5, la dernière mise à jour majeure du système d'exploitation qui est également partagé avec les HomePod et HomePod Mini.



Cette mise à jour arrive après iOS 14.5 ainsi que watchOS 7.4 et macOS 11.3.

Quelles nouveautés pour tvOS 14.5 ?

Dans le cadre de cette nouvelle version 14.5, tvOS reçoit quelques nouveautés notables. En premier lieu, on trouve la compatibilité avec les manettes des consoles next-gen, à savoir la Dualsense de PS5 et la manette de Xbox Series X / S.



Ensuite, tvOS 14.5 apporte une formidable nouveauté pour toutes les Apple TV compatibles, y compris l'Apple TV 4K 2021. Il s'agit de la fonction "Color Balance" qui permet d'étalonner la sortie vidéo de la box afin que les couleurs et le contraste soient optimaux sur votre écran de télévision. Consultez notre article pour comprendre comment ça marche "Color Balance" ou balance des couleurs en français.



Au niveau de la sortie audio, Apple a enfin ouvert son Apple TV à d'autres enceintes AirPlay. Une nouvelle option permet de choisir «Autres haut-parleurs sans fil» comme sortie audio par défaut. Après l’abandon du HomePod, la firme veut certainement ouvrir sa box aux enceintes AirPlay 2 des constructeurs tiers. Une excellente idée.



Toujours dans les réglages, tvOS 14.5 permet désormais de choisir parmi deux nouveaux taux de rafraîchissement : 29,97 Hz et 59,94 Hz, en plus de 30 Hz et 60 Hz.



Enfin, une fonction d'accessibilité optionnelle «Tapez sur ‌Siri‌» qui peut être activée, et on trouve la nouvelle application Podcasts qui permet d'abonner à des contenus exclusifs et premium.

Comment installer tvOS 14.5

Vous pouvez configurer votre Apple TV 4K ou Apple TV HD pour que les dernières mises à jour s’installent automatiquement dès leur publication. Pour cela, il suffit d’accéder à Réglages > Système > Mises à jour logicielles et d’activer l’option Mettre à jour automatiquement.



Sinon :