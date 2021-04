Apple Music : voici les 4 villes françaises qui ont leurs propres classements

Il y a 5 heures

Julien Russo

Réagir



L'une des nouveautés d'iOS 14.5, c'est l'arrivée de nouvelles playlists inédites sur Apple Music. Le géant californien vous propose dès maintenant de visualiser quelles sont les musiques qui rencontrent le plus de succès dans votre ville. Si Apple n'a pas pu inclure toutes les villes dans le monde, l'entreprise a inclus les villes les plus importantes de chaque pays.

4 villes françaises intègrent

City Charts

Les abonnés Apple Music peuvent dès maintenant avoir un aperçu des musiques qui sont le plus écoutées dans leur ville.

Apple propose enfin les playlists "City Charts" dans l'onglet "Explorer" de l'application Apple Music, on y retrouve les 25 titres les plus populaires à Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille.

Au-delà de ces 4 villes françaises, vous avez aussi accès à 96 autres grandes villes dans le monde comme New York, Londres, Madrid, Rome... En un coup d'œil, vous pouvez trouver de nouvelles musiques à ajouter dans votre playlist personnelle !



Vous verrez par vous-même, les TOP 25 sont très différents dans chaque pays, c'est là qu'on s'aperçoit que la musique américaine n'est pas si omniprésente qu'on le pense.

La particularité de ces nouvelles listes de lectures par rapport aux autres, c'est que ce sont les utilisateurs qui les créent avec les musiques qu'ils écoutent au quotidien depuis leur iPhone, iPad, Mac, smartphone Android... Il n'y a aucun algorithme ou création manuels derrière ces TOP 25, tout se fait à partir des statistiques des abonnés qui sont présents dans ces villes (avec en plus, une actualisation en temps réel).

Décidément, c'est une merveilleuse idée !