Bons plans iOS : Cultist Simulator, VHS Cam, Hex

Hier à 23:11

Corentin Ruffin

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Cultist Simulator, VHS Cam, Hex. L'occasion d'économiser 33.9€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

VHS Cam (App, iPhone / iPad, v1.0, 279 Mo, iOS 11.1, Dmitriy Yudin) passe de 3,49 € à gratuit. Un effet VHS est un effet texturé et déformé qui imite un ancien enregistrement vidéo analogique sur cassette. La création de cet effet vintage apporte un bel effet old-school à un montage.



Cette application super facile à utiliser est remplie d'effets et de problèmes parfaits pour créer une sensation nostalgique. Modifiez simplement vos titres et votre texte et ajoutez de la musique.



Les + : Le rendu est top ! Télécharger l'app gratuite VHS Cam





StoryToys Le Chat botté (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 130 Mo, iOS 9.3.5) passe de 2,29 € à gratuit. Rejoignez l'intrépide Chat botté dans son aventure pour tenter de faire la fortune de son maître. Peut-il accomplir l'impossible avec seulement un chapeau, un sac et une paire de bottes ? Aidez-le à attraper des souris et à vaincre des ogres au cours de sa quête de gloire et de richesse dans ce conte de fées félin des frères Grimm. Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire.



Lorsque vous avez terminé l'histoire, vous pouvez faire plusieurs puzzles Le Chat botté et créer vos propres histoires dans le livre d'images 3D Le Chat botté.



Les + :



Le livre parfait pour les plus petits Télécharger l'app gratuite StoryToys Le Chat botté





LeechTunes (App, iPhone, v4.6.2, 18 Mo, iOS 12.0, Leechbite Apps) passe de 4,49 € à gratuit. Une alternative au lecteur de musique natif d'Apple où tout se commande avec des gestes. Plutôt sobre mais pas forcément très sexy, cette appli se veut comme une version old-school d'iTunes, tant aimée par certains. Parmi ses avantages, LeechTunes n'affichent pas les morceaux dans le cloud non téléchargés et est personnalisable.



Les + : Personnalisation

Support de SplitView sur iPad Télécharger l'app gratuite LeechTunes





Ananda (App, iPhone, v1.3.0, 66 Mo, iOS 11.0, Manuel Loigeret) passe de 3,49 € à gratuit.

Ananda vous aide à méditer, à vous concentrer et à vous relaxer grâce à des tons binauraux progressifs et des sons paisibles.



Les + : Une bonne façon de se détendre et se vider l'esprit Télécharger l'app gratuite Ananda





Jeux gratuits iOS :

RFS - Real Flight Simulator (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.3.1, 421 Mo, iOS 11.0, RORTOS SRL) passe de 1,09 € à gratuit. Vivez une expérience unique et volez partout dans le monde dans des lieux et aéroports haute résolution avec des cartes satellite, bâtiments 3D, pistes, procédures et trafic aérien. Embarquez en temps réel et rejoignez d'autres pilotes en multijoueur.



Organisez vos plans de vol et communiquez avec les contrôleurs aériens (ATC). Accédez à des milliers de livrées de la communauté et personnalisez tous les avions, tableaux de bord, pannes et conditions météo.



Les + : Une belle simulation Télécharger le jeu gratuit RFS - Real Flight Simulator





Hex (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.5, 20 Mo, iOS 10.3, Grzegorz Surma) passe de 1,09 € à gratuit. Hex vous oblige à connecter les côtés bleus du plateau en créant une chaîne ininterrompue avant votre adversaire. À tour de rôle, l'adversaire IA remplit la grille d'hexagones. Vous pouvez occuper n’importe quel hexagone de votre choix; vos mouvements n'ont pas à être adjacents les uns aux autres.



Si vous échouez encore et encore, activez la visualisation des chemins les plus courts.



Les + : Travaillez votre stratégie Télécharger le jeu gratuit Hex





GALAXIA 4 (Jeu, Action, iPhone, v4.7, 36 Mo, iOS 11.0, Virtual GS) passe de 1,09 € à gratuit.

GALAXIA : quand Space Invaders rencontre le jeu Galaxian ! Un jeu d'arcade au top sur Apple Watch !



Après avoir vaincu avec succès les extraterrestres sur la lune, vous allez maintenant affronter les flottes dans l'espace !



Les + : Si vous souhaitez prendre du bon temps avec votre montre connectée Télécharger le jeu gratuit GALAXIA 4





Promotions iOS :

Table Top Racing: World Tour (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.5.5, 2,8 Go, iOS 13.1, Playrise Digital) passe de 5,49 € à 1,09 €.

Passez derrière le volant de 16 voitures de course miniaturisées et engagez-vous dans un combat de course sans pareil. Maîtrisez 30 pistes de course sur table et plus 180 événements pour obtenir la gloire, puis participez à la bataille en ligne (Online)* et affrontez les meilleurs au monde.



Faites la course hors ligne ou en ligne avec deux nouveaux modes de jeu en écran partagé. Passez en tête à tête dans le mode de « Bataille en écran partagé » et affrontez l’intelligence artificielle ou passez en ligne avec le mode « Écran partagé en ligne » et affrontez le monde entier !



Écrasez vos ennemis avec 8 pouvoirs astucieux et 6 roues armées uniques, et foncez vers la victoire ! Télécharger Table Top Racing: World Tour à 1,09 €





Baldurs Gate II: EE (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.5.16, 3,5 Go, iOS 8.0, Overhaul Games) passe de 10,99 € à 5,49 €.

Baldur's Gate II est considéré par certains comme étant le meilleur jeu du monde, toutes époques et tous supports confondus. Même si c'est subjectif, il ne fait aucun doute qu'il fait partie de ces titres intemporels qui ont marqué les mémoires de tous ceux qui y ont joué.



En ce qui concerne son adaptation pour iPad, elle est réussie. Attention, mieux vaut avoir jouer au premier opus pour commencer celui-là car les personnages démarrent à un niveau avancé et possèdent donc de nombreuses compétences et sorts qu'il convient de connaitre pour les utiliser à bon escient.



Les + : Un RPG d'anthologie

Une durée de vie énorme Télécharger Baldurs Gate II: EE à 5,49 €