Un premier trailer vidéo pour la série Physical avec Rose Byrne sur Apple TV+

Il y a 7 heures

Alban Martin

Apple a partagé la première vidéo de sa prochaine série "Physical" avec la célèbre Rose Byrne qui s'est révélée dans Damages aux côtés de Glenn Close.



Cette nouvelle comédie dramatique de 10 épisodes fera sa première mondiale cet été sur Apple TV+. Elle avait été annoncée il y a quelques mois.

Physical se montre en vidéo

Située dans les années 80 à San Diego, la série "Physical" suit Sheila Rubin, une femme au foyer dévouée qui soutient les aspirations politiques de son mari. Mais en privé, Sheila a sa propre vision sombre et drôle de la vie qu'elle partage que très rarement. Elle combat également un ensemble complexe de démons personnels liés à son image de soi ... c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle trouve la libération par la source la plus improbable : le monde de l'aérobic. Jusqu'à devenir un véritable gourou du style de vie féminin.



"Physical" met en vedette Rose Byrne dans le rôle de Sheila Rubin et Rory Scovel dans le rôle de son mari Danny. La série a été créé par Annie Weisman, qui a travaillé sur des séries comme «About a Boy», «Suburgatory», «I Feel Bad» et «Desperate Housewives». L'ensemble est produit par Tomorrow Studios.

L'histoire suit Sheila alors qu'elle fusionne sa passion pour l'aérobic avec la nouvelle technologie de la bande vidéo pour démarrer une entreprise. Tout une histoire à retrouver cet été, en même temps que Ted Lasso Saison 2 et de nombreux autres programmes déjà annoncés par la firme. Le catalogue d'Apple TV+ s'épaissit de jour en jour avec des contenus de grande qualité. Le tout pour 4,99€ par mois.



Voici la vidéo trailer de Physical :