Delta Air Lines achète 19 000 iPhone 12 pour ses membres d'équipage

En cette période incertaine où les compagnies aériennes font face à des annulations de vols en permanence et des lignes supprimées faute de monde dans les avions, chaque investissement financier est revu à la baisse. Cette nouvelle qui nous vient de Delta Air Lines est assez surprenante, alors que la compagnie aérienne américaine est touchée par la crise sanitaire depuis plus d'un an, celle-ci vient d'annoncer l'achat de 19 000 iPhone 12 pour ses membres d'équipage !

Un investissement en partenariat avec Apple et AT&T

Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise achète en masse des produits Apple pour ses salariés, aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, cela arrive régulièrement. En général, les entreprises qui ont l'intention de passer de grosses commandes comme celle-ci effectuent des partenariats directement avec Apple ou un opérateur pour avoir un geste commercial. Bien évidemment, la firme de Cupertino accepte de négocier le prix de ses iPhone quand une telle commande se présente !

Delta Air Lines vient d'annoncer vouloir améliorer l'expérience de voyage de tous les passagers, pour arriver à un tel objectif, cela passe déjà par l'équipage qui doit recevoir la pointe de la technologie pendant le vol.

La compagnie aérienne a expliqué :

Nos hôtesses et stewards sont les meilleurs professionnels du ciel, jour après jour. C’est pourquoi, lorsque nous avons cherché des produits exceptionnels répondant aux normes de Delta, Apple et AT&T ont été les premiers à être retenus. Cette relation est une étape vers l’avenir d’une expérience à bord plus connectée et plus humaine.

Dans son communiqué, Delta Air Lines explique vouloir développer la réalité augmentée à bord, cela devrait permettre d'aider l'équipage sur la précision de l'inventaire des cabines ou encore d'apporter des facilités dans les tâches les plus difficiles qui sont au cœur du métier.

Ce qu'a apprécié la compagnie aérienne avec l'iPhone, c'est qu'Apple a une certaine avance en ce qui concerne l'AR par rapport aux constructeurs de smartphones sous Android.

À commencer par le processeur A14, véritable monstre de puissance, la puce maison d'Apple est capable de gérer sans difficulté les besoins liés à la réalité augmentée.



De plus, on retrouve sur iOS une multitude d'applications qui se concentrent dans la réalité augmentée, il faut dire qu'avec le Scanner LiDAR qu'on retrouve sur les modèles "Pro", les développeurs s'en sont donné à cœur joie pour repousser les limites de ce que peut réaliser l'AR sur un iPhone.

