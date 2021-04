Eddy Cue voulait porter iMessage vers Android dès 2013, mais Apple a refusé

Julien Russo

Le procès entre Apple et Epic Games n'a même pas encore commencé qu'on apprend déjà de nombreuses révélations. Une nouvelle déposition vient d'être rendue publique, le document dévoile la volonté d'Eddy Cue de proposer iMessage aux utilisateurs Android dès 2013. Une proposition qui a été refusée par sa hiérarchie !

iMessage sur Android ? Une mauvaise idée selon Craig Federighi

Apple ne se l'est jamais caché, iMessage est devenu un atout majeur dans la fidélisation des utilisateurs à son écosystème. Ces bulles bleues qui remplacent les SMS, créer des liens entre les utilisateurs qui s'envoient des GIFS, des vidéos, des contenus issus d'applications... Parfois en duo ou à plusieurs !

Si une personne du groupe sort de l'écosystème Apple pour se rendre sur Android, elle devra rompre la communication via iMessage avec ses amis, puisque iMessage est indisponible sur Android.



Comme l'a repéré The Verge, une déposition dans le cadre de l'affaire Apple VS Epic Games assure qu’Eddy Cue avait la volonté d'exporter iMessage d'iOS vers Android dès 2013.

L'homme a très vite contacté la personne au-dessus de lui, autrement dit le vice-président principal du génie logiciel d'Apple Craig Federighi.

Un échange exclusif entre les deux hommes est justement dans la déposition, pour préciser le contexte, cet échange est intervenu dans le cadre de rumeurs indiquant que Google était sur le point de racheter la messagerie instantanée WhatsApp :

Eddy Cue : Nous avons vraiment besoin d'amener iMessage sur Android. Quelques personnes se sont penchées sur la question, mais nous devrions aller à toute vitesse et en faire un projet officiel... Voulons-nous perdre l'une des applications les plus importantes dans un environnement mobile au profit de Google ? Ils ont la recherche, le courrier, la vidéo gratuite, et se développent rapidement dans les navigateurs. Nous avons la meilleure application de messagerie et nous devrions en faire le standard de l'industrie. Je ne sais pas comment nous pouvons la monétiser, mais elle ne nous coûte pas cher à gérer.

Federighi : Avez-vous des idées sur la façon dont nous pourrions rendre le passage à iMessage (de WhatsApp) attrayant pour les masses d'utilisateurs d'Android qui n'ont pas un tas d'amis iOS ? iMessage est une application/service agréable, mais pour inciter les utilisateurs à changer de réseau social, il faudrait plus qu'une application légèrement meilleure. (C'est la raison pour laquelle Google est prêt à payer 1 milliard de dollars - pour le réseau, pas pour l'application)... En l'absence d'une stratégie visant à devenir le principal service de messagerie pour [la] majorité des utilisateurs de téléphones portables, je crains qu'iMessage sur Android ne serve qu'à lever un obstacle pour les familles iPhone qui donnent à leurs enfants des téléphones Android.

Comme vous pouvez le constater, les deux hommes ont une vision bien différente du partage des services Apple vers Android. D'un côté on a Eddy Cue qui veut étendre l'accessibilité d'iMessage aux utilisateurs qui ont fait le choix d'un smartphone sous Android, de l'autre on a une vision plus fermée de Federighi qui s'inquiète principalement du pouvoir d'attractivité d'iMessage sur Android.

À noter que Phil Schiller était aussi opposé au portage d'iMessage vers l'OS de Google, il avait expliqué à l'époque que cela ferait plus de mal à Apple que de bien.



Cette communication en interne est absolument inédite, elle n'aurait normalement jamais dû arriver dans les médias, mais grâce au procès contre Epic, nous retrouvons une multitude d'informations secrètes qui ont transité en interne chez Apple. Visiblement, d'autres révélations sont à venir !