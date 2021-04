Spotify atteint les 158 millions d'abonnés premium

Spotify vient de dévoiler ses résultats financiers du premier trimestre 2021. Comme à son habitude, la firme suédoise annonce des performances au-delà des attentes avec des revenus très conséquents grâce aux abonnés sur les forfaits Premium.

Spotify est très en forme sur T1 2021

Spotify confirme une fois de plus sa place de leader sur le marché du streaming, malgré une concurrence de plus en plus agressive avec des nouveautés et des périodes promotionnelles toujours plus longues à la souscription, le géant suédois s'impose face à des géants comme Apple, Google ou Amazon.

Plusieurs points intéressants ont été communiqués lors de la visioconférence avec les investisseurs, dans un premier temps, Spotify réitère son talent à recruter de nouveaux abonnés. Grâce à ses différents points forts comme les nombreuses innovations dans ses apps ou encore le catalogue de podcasts disponibles, le service de streaming arrive à maintenir une attractivité sur ses offres (qui augmentent encore cette année).



Spotify a en ce moment 356 millions d'utilisateurs, l'entreprise compte ceux qui paient un abonnement à renouvellement mensuel et ceux qui profitent de la musique gratuitement avec l'intégration de publicités.

Au total, les abonnés Premium de Spotify sont désormais de 158 millions.



Autre information intéressante, Spotify explique que son succès est très géographique, si le service rencontre du succès en Europe, le marché où l'entreprise s'en sort le mieux, c'est en Amérique du Nord, les Américains sont très attirés par Spotify et ils sont de plus en plus nombreux chaque mois à souscrire à une offre, même si celle-ci est parfois plus coûteuse que la concurrence.

Spotify déclare :

Nos abonnés Premium ont augmenté de 21 % en glissement annuel pour atteindre 158 millions au cours du trimestre, atteignant le haut de gamme de notre fourchette de prévisions. Au premier trimestre, nous avons ajouté près de 4 millions d'abonnés, ce qui a entraîné une saine croissance à deux chiffres à l'an passé dans toutes les régions et a été solide par rapport à une comparaison promotionnelle difficile par rapport au premier trimestre de l'année dernière. La surperformance des abonnés a été assez large et mené par l'Amérique du Nord, où nous avons constaté une performance plus forte que prévu de Trials & Campaigns et une croissance plus rapide que prévu de notre produit Standard. En Amérique latine, nous avons constaté une surperformance motivée par le succès continu de notre produit Family Plan. Nous sommes satisfaits des nouvelles contributions du marché, la Corée du Sud étant le plus grand moteur.

La croissance de Spotify semble ne jamais s'arrêter, de plus les podcasts semblent être un bon axe de fidélisation des abonnés. Quand un utilisateur apprécie un podcast, il a tendance à rester et ne pas regarder chez la concurrence, puisqu’ailleurs il ne retrouvera pas ce même podcast.

Ces bons résultats sont aussi liés aux différents confinements et autres restrictions de déplacements, les abonnés restent chez eux et recherchent une diversité dans leur divertissement. Si certains choisissent systématiquement les services de streaming vidéo comme Netflix ou Prime Vidéo, d'autres voudront des activités où les écrans sont moins omniprésents. C'est justement pour cette catégorie de personne que Spotify devient intéressant grâce à son catalogue de musiques et de podcasts.



