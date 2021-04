Apple prévoit des problèmes de stocks sur les iPad et Mac pour fin 2021

Apple a discuté de la pénurie actuelles de composants lors de l’appel aux investisseurs qui a suivi la publication des résultats financiers pour le deuxième trimestre fiscal de 2021. Tim Cook a expliqué s’attendre à des problèmes d’approvisionnement pour les Mac et les iPad au cours du second semestre.

La pénurie va toucher le Mac et l’iPad

Tim Cook a déclaré qu'il ne fournirait pas de détails au niveau des produits, mais qu'il y aurait des problèmes d'approvisionnement affectant les gammes iPad et Mac.

Pour reprendre le propos de Luca sur les pénuries, ces pénuries affectent principalement ‌iPad‌ et Mac. Nous nous attendons à ce que l'offre soit limitée, pas la demande.

La question était liée aux pénuries de puces qui affectent de nombreuses entreprises technologiques. Un analyste a demandé à Cook quand les contraintes d'approvisionnement pourraient s'atténuer et quand l'industrie pourrait surmonter une partie de la dynamique de l'offre. Le patron a déclaré qu'il était difficile de donner une bonne réponse, mais Apple ferait de son mieux pour répondre à la demande de produits.

La plupart du problème concerne les nœuds hérités, non seulement dans notre industrie, mais également dans d'autres industries. Afin de répondre avec précision à cette question, nous aurions besoin de connaître la vraie demande de chaque acteur et comment cela évoluera au cours des prochains mois, il est donc difficile de donner une bonne réponse.



Nous avons une bonne maîtrise de notre demande, mais ce que tout le monde fait, je ne sais pas. Nous ferons de notre mieux, c'est ce que je peux vous dire.

Le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a confirmé qu'Apple avait constaté un impact de la pénurie de puces et verrait une baisse séquentielle d'environ 3 à 4 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre 2021 en raison des contraintes d'approvisionnement de l'iPad et du Mac.

Les contraintes viennent des pénuries de semi-conducteurs qui affectent de nombreuses industries et c'est une combinaison des pénuries et du niveau très élevé de demande que nous constatons à la fois pour l'iPad et le Mac.

Des rumeurs ont déjà suggéré que l'iPad Pro M1 de 12,9 pouces serait en pénurie lors de son lancement ce vendredi, certainement en lien avec la production de l'écran mini-LED. Apple se prépare à lancer à la fois de nouveaux modèles‌‌ ‌d’iPad Pro‌ et de nouveaux iMacs ‌M1‌, et il semble qu’il faudra être très rapide vendredi pour les précommander, sous peine d’avoir des délais de plusieurs semaines.



En tout cas, l’iPhone ne semble pas toucher, et le lancement des iPhone 13 devrait se faire normalement. A moins que Tim Cook n’ait pas voulu faire peur aux investisseurs…