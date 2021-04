Les Apple Store n'auront pas toutes les couleurs d'iMac M1

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Apple a confirmé dans un communiqué aujourd'hui que les précommandes des iPad Pro, Apple TV et iMac M1 vont démarrer dès demain pour une disponibilité et des expéditions à partir du 21 mai. Dans cette déclaration, la firme de Cupertino mentionne également que les Apple Store n'auront pas toutes les couleurs des iMac M1. Une information très importante qui pourrait éviter un déplacement inutile !

Attention, si vous souhaitez acheter l'iMac M1 en Apple Store

Les nouveaux iMac sont une source de fraicheur au niveau des fonctionnalités, des caractéristiques, mais aussi avec les nombreuses couleurs qui sont proposées.

Apple a choisi de produire ses nouveaux iMac dans différentes couleurs pour satisfaire un maximum de clients, ce qui devrait aussi générer plus de ventes !

L'iMac M1 qui a été dévoilé lors de l'Apple Event Spring Loaded de ce mois-ci va être disponible en sept couleurs. On retrouvera : le rose, le bleu, le vert, l'argent, l'orange, le jaune et le violet.



Bien évidemment, Apple sait à l'avance les couleurs qui vont se vendre le plus facilement, l'entreprise a organisé la production en fonction des préférences des consommateurs, mais va aussi lancer un dispositif spécial dans ses Apple Store.

Dans le communiqué, le géant californien explique que 4 couleurs sur 7 seront disponibles dans les boutiques physiques, il s'agira du vert, rose, bleu et argent.

Pour les autres couleurs, il faudra se rapprocher obligatoirement de l'Apple Store en ligne pour passer commande. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera possible de récupérer votre commande directement en Apple Store ou de la recevoir chez vous.

Doté d'un design époustouflant dans un éventail de couleurs vives, de la puce M1 révolutionnaire et d'un écran Retina 4,5K brillant, le nouvel iMac est beaucoup plus compact et s'intègre facilement dans encore plus d'endroits, transformant n'importe quel espace en tout ce dont les utilisateurs en ont besoin. Les configurations iMac en vert, rose, bleu et argent seront disponibles à l'achat directement sur apple.com et dans les magasins Apple Store, et les sept couleurs seront disponibles sur apple.com.

Cette stratégie est bien calculée par l'Apple Park, l'entreprise sait que l'espace dans la salle de stockage de ses boutiques n'est pas illimité, il y a beaucoup de produits à stocker et les iMac sont parmi les appareils qui prennent le plus de place.

Au lieu de stocker des iMac aux couleurs moins populaires, Apple préfère privilégier les iMac qui vont se vendre le plus facilement, cela permettra d'optimiser l'espace.

Au niveau des modèles de présentation, Apple a aussi fait le choix d'exclure les couleurs qui ne seront pas disponibles à l'achat dans ses boutiques.