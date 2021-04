L’iPhone 12 est le modèle le plus populaire d’après Apple

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Medhi Naitmazi

Réagir



Lors de l'appel des résultats du second trimestre fiscal, le PDG d'Apple, Tim Cook, a été interrogé sur les ventes d'iPhone 12 et sur les iPhones les plus populaires auprès des consommateurs au cours dur la période. Il a confirmé que l'iPhone 12 était le plus populaire et que les ventes de l'iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 solides Pro Max étaient également fortes, mais il n’a fait aucune mention des ventes de l’iPhone 12 mini.

Tim Cook évoque les ventes d’iPhone 12

L’IPhone 12‌, c'est le plus populaire de la famille. Nous avons constaté de très fortes ventes des Pro et Pro Max, et le chiffre d'affaires que vous voyez est fonction de la croissance de l'unité et de la croissance du chiffre d'affaires par unité.

Il y a eu plusieurs rapports suggérant que l'iPhone 12 mini ne se vendait pas aussi bien que prévu, le commentaire de Tim Cook confirme apparemment qu'il est le moins populaire des quatre modèles d'iPhone 12 qu'Apple a lancés fin 2020.



Apple prévoit toujours un iPhone 13 mini qui sortira en 2021, mais l'analyste Ming-Chi Kuo pense très fortement que l'appareil de 5,4 pouces sera abandonné en 2022, donc pas d’iPhone 14 mini. Dommage, il semble pourtant avoir de nombreux fans grâce à son format compact. Peut-être qu’Apple saura ajuster son prix et améliorer un peu l’autonomie, ces deux petits défauts.