App Store : lancement des suggestions de recherche

Trouver l'application que l'on cherche n'est pas toujours simple, surtout quand on sait qu'en juillet 2020, l'App Store comptabilisait 2,2 millions d'applications iOS. Pour aider (en particulier) les nouveaux utilisateurs, Apple vient de déployer une nouvelle fonctionnalité sur sa boutique d'applications. Le géant californien l'a officialisé à travers un tweet sur le compte dédié de l'App Store.

Apple vient de déployer les suggestions de recherche dans l'App Store, cette nouvelle fonctionnalité permet d'approfondir la précision d'une recherche qu'on vient d'effectuer.

Par exemple, si vous écrivez la recherche "jeux", vous aurez des suggestions comme : voiture, puzzle, basketball...

Dès que vous appuierez sur l'une des suggestions, le résultat de recherche s'adaptera instantanément pour correspondre à vos attentes !

Ce changement a été aperçu pour la première fois en début du mois, plusieurs utilisateurs avaient remarqué cette nouveauté lors d'une recherche sur l'App Store.

Aujourd'hui, Apple a donné le feu vert à ses équipes pour commencer le déploiement, comme tous les tests réalisés sont concluants, il n'y a aucune raison de faire durer plus longtemps la phase de bêta. Bien évidemment, les suggestions sont disponibles sur l'App Store US, mais également à l'international.

