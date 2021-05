App Store : un témoignage dévoile une marge bénéficiaire de 78% en 2019

Il y a 26 min (Màj il y a 26 min)

Corentin Ruffin

Ce n'est un secret pour personne, l'App Store est une véritable poule aux oeufs d'or pour Apple, qui engrange des revenus et des bénéfices énormes pour la firme à de Cupertino. Et plus le temps avance, plus les gains sont importants pour la Pomme, mais cette dernière n'a jamais divulgué de chiffres indiquant exactement la rentabilité de son magasin d'applications.

La cause ? Apple a affirmé aux sénateurs qu'elle ne calculait pas les profits et les pertes pour les produits et services individuels. Seulement, à l'aube de la bataille juridique avec Epic Games, un nouveau témoignage vient changer la donne dans le cadre de cet affrontement.

Un témoignage du tribunal révèle une marge bénéficiaire de 78% pour l'App Store

Un nouveau témoignage judiciaire dans le procès Apple contre Epic, qui débute la semaine prochaine, vient de mettre fin autour du secret de polichinelle autour de l'App Store et de ses revenus. Ce sont nos confrères de Bloomberg qui révèle l'information : un témoin expert d'Epic Games, Ned Barnes, a dévoilé que l'App Store a enregistré une marge bénéficiaire de 78% en 2019.



Pour aller encore plus loin, celui-ci était à 75% en 2018 :

Epic essaie de montrer qu'Apple fait des profits excessifs parce qu'elle détient le monopole du marché des applications iPhone et iPad. Epic souhaite que le tribunal oblige Apple à réduire les frais et à permettre à d'autres systèmes de paiement et magasins d'applications alternatifs de fonctionner sur iOS.

Il faut dire que des milliards sont dépensés chaque année dans l'App Store : sachant qu'Apple prend 15 à 30% sur tous les achats intégrés et que les coûts de gestion de la boutique sont faibles, cette marge n'est pas si hallucinante.



La semaine prochaine promet d'être intéressante...



