Présentation des AirPods 3 et du HiFi dans Apple Music "dans les prochaines semaines" ?

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

4



Une nouvelle rumeur vient d'arriver jusqu'à nos oreilles en ce week-end du premier mai, et cette dernière concerne la troisième génération d'AirPods, mais également de l'arrivée de la norme HiFi au sein d'Apple Music. En effet, le site web Hits Double Daily auraient des sources internes bien informés qui ont déclaré que la Pomme s'apprêterait à faire ces nouveaux lancements "dans les prochaines semaines".

De quoi contenter les adorateurs des écouteurs sans fil de la firme, mais également de rattraper un peu plus son retard sur Spotify.

Apple pourrait présenter prochainement les AirPods 3 et la norme HiFi

Selon un nouveau rapport provenant du site web Hits Double Daily, qui auraient des sources proches d'Apple, la firme de Cupertino se prépare à lancer une nouvelle norme HiFi dans Apple Music dans les «prochaines semaines», en même temps que la sortie des AirPods de troisième génération.



Ce nouvel ajout au sein offre de streaming musicale apportera une haute qualité, et ne devrait pas changer le prix actuel de l'abonnement. Le plus gros concurrent de la Pomme, Spotify, a annoncé également l'arrivée du HiFi en 2021, sans que l'on sache la date exacte.



En ce qui concerne les écouteurs, les AirPods de troisième génération devraient avoir une conception similaire à celle des AirPods Pro, notamment des tiges plus courtes, mais sans embouts en silicone ni annulation active du bruit, ce qui permettra de maintenir un prix inférieur. Peut-on imaginer une surprise lors de la WWDC 2021, qui débutera le 7 juin ?



Source