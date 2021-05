Apple Music HiFi est présent dans iOS 14.6

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Apple prépare l'ajout de la prise en charge HiFi dans Apple Music, qui offrirait aux abonnés ‌ et aux propriétaires d'appareils compatibles, tels que certains modèles d'AirPods, un accès au streaming audio haute fidélité. Une nouveauté qui se cache dans le code de la version bêta d'iOS 14.6.

Apple Music HiFi au même prix que le reste ?

Hier, un rapport affirmait qu'Apple annoncerait un nouvel abonnement ‌Apple Music Hi-fi‌ à 9,99 $ par mois qui offre la diffusion de musique HiFi dans les «semaines à venir». Et c’est dans le code de la première version bêta d'iOS 14.6 que l’on trouve trace de cette nouveauté. iOS 14.6 bêta 2 sorti cette semaine ne contient plus rien concernant Apple Music HiFi.

Dans le code initial, des références à «l'audio sans perte», «le streaming stéréo de haute qualité» et «HiFi» se trouvent dans l'application «Apple Music». De même, l’app musicale mentionne spécifiquement «Dolby Atmos» et «Dolby Audio», deux codecs spécifiques.



Le code suggère même que le streaming HiFi pourrait être limité à certains AirPods tels que les AirPods Pro, AirPods Max et plus récents.

Vraisemblablement, le support HiFi serait également disponible pour les clients sans ‌AirPods‌, bien que l'on ne sache pas si Apple aura certaines exigences matérielles pour prendre en charge le streaming HiFi ‌Apple Music‌ sur des enceintes et autres casques.



À date, Apple Music ne propose que des chansons utilisant le codec AAC avec un débit de 256 kbps.

Bascule automatique entre hi-fi et standard

Une autre partie de la version bêta suggère qu'Apple pourrait intégrer un moyen dynamique pour «Apple Music» de basculer entre le streaming audio standard et compressé et le streaming haute fidélité. Sur l'iPhone 12 avec 5G, Apple dispose déjà d'un «Smart Data Mode», qui bascule automatiquement entre une connexion 5G et 4G / LTE en fonction des besoins actuels de l'utilisateur, de la force de la connexion et de la durée de vie de la batterie.

Selon le code de la version bêta, Apple peut adopter une approche similaire avec la prise en charge HiFi sur « Apple Music », n'offrant aux utilisateurs un streaming audio haute fidélité que lorsqu'il y a une bande passante suffisante.

Quelle date de sortie pour Apple Music Hifi ?

Alors que Spotify a annoncé son intention d'inclure le support HiFi pour les abonnés cette année, de son côté, Apple se préparerait à annoncer le nouveau niveau HiFi dans quelques semaines, parallèlement à la sortie des nouveaux AirPods 3. D’après nous, cela pourrait être vers le 21 mai, jour de commercialisation des nouveaux iPad Pro 2021 qui vont nécessiter iOS 14.6 pour fonctionner.



Reste à voir si le prix sera le même et seulement réservé à certains AirPods ou si il faudra payer plus cher pour en profiter.



Qui se réjouit d’avance de ce changement important pour le service de streaming musical de la firme à la pomme ?