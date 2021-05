Avant le conflit, Apple et Epic Games avaient prévu une collaboration inattendue

Hier à 20:16 (Màj hier à 20:21)

Julien Russo

2



Avant que le scandale éclate, Apple et Epic Games étaient plutôt dans une bonne relation, c'est ce qu'affirme un document qui est apparu dans la première journée du procès qui oppose les deux entreprises. Cette entente était tellement parfaite qu'un partenariat était presque conclu sur un pack regroupant plusieurs services.

Apple Music, Apple TV+ et le Fortnite Club dans un pack unique

Les premiers perdants du conflit qui oppose Apple et Epic Games sont incontestablement : les consommateurs.

En effet, en plus d'être privés de l'accès à Fortnite sur iOS et iPadOS, les joueurs sont passés à côté d'une collaboration qui aurait pu être l'une des meilleures dans l'histoire d'Epic Games !

Apple et Epic Games s'étaient mis d'accord pour proposer à la communauté du Battle Royale un pack inédit regroupant plusieurs services. Il était prévu de retrouver :

Apple Music

Apple TV+

Le Fortnite Club

Ce pack était parti pour être commercialisé à 20$ par mois, les négociations financières étaient même terminées, Apple devait récupérer 15$ et Epic Games 5$ dans le cas où l'utilisateur souscrivait depuis un appareil Apple.

Ce deal aurait été bénéfique pour les deux entreprises puisque de nouveaux abonnés seraient arrivés en masse sur les services d'Apple et du côté d'Epic cela aurait boosté les souscriptions au Fortnite Club.

En tant que consommateurs, nous aurions économisé 6$ sur le coût total de ces trois services !

Sans grande surprise, cet accord a été suspendu immédiatement quand Apple a appris la poursuite judiciaire d'Epic Games lors des vacances d'été 2020.