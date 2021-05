MacBook Pro mini-LED : le fournisseur d'Apple a relevé tous les défis techniques

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir



Sur un produit tel qu'un iPhone, iPad ou encore un MacBook, l'écran est un énorme défi, surtout quand on a affaire à une entreprise aussi exigeante qu'Apple. TSMT (le fournisseur clé dans la production des écrans mini-LED des iPad Pro 2021) aurait enfin franchi toutes les étapes pour exporter cette nouvelle technologie sur les... MacBook Pro !

Les MacBook Pro avec Mini-LED vont bientôt être une réalité !

Cela fait maintenant plusieurs années qu'Apple remue ciel et terre pour proposer des produits avec un écran mini-LED. Avec ses partenaires, la firme de Cupertino a réussi tous les tests pour l'iPad, c'est pour cela que l'entreprise a donné le feu vert pour la commercialisation d'un iPad Pro avec cette technologie.

Avec les MacBook Pro 14 et 16 pouces, les fournisseurs d'Apple ont dû repartir à zéro, puisque les écrans pour tablettes et ordinateurs portables sont complètement différents, ce ne sont pas les mêmes composants ni le même fonctionnement.

Les épreuves ont été difficiles, mais TSMT aurait réussi à répondre aux attentes d'Apple !



Un rapport de DigiTimes assure que le fournisseur verrait enfin le bout du tunnel après des complications autour de la production de la carte de circuit imprimé et des matériaux adhésifs dans les écrans mini-LED des futurs MacBook Pro 2021.

Le taux de rendement de production serait même à plus de 95%. Une joie pour le fournisseur, mais aussi pour Apple qui va pouvoir passer à l'étape suivante et peut-être organiser un keynote et commercialisation des nouveaux MacBook Pro dès cette année.

Le rapport explique :

TSMT est le fournisseur exclusif de services SMT pour les rétroéclairages miniLED de l'iPad Pro de 12,9 pouces récemment lancés et devrait faire de même pour les deux modèles de MacBook rétroéclairés miniLED à venir, ont déclaré les sources. En raison de problèmes avec les PCB et les matériaux adhésifs, les taux de rendement de TSMT pour le montage en surface pour le rétroéclairage miniLED n'étaient pas assez élevés à l'origine, ont noté les sources. Après avoir changé de fournisseur de PCB et de matériaux adhésifs, TSMT a augmenté les taux de rendement à plus de 95 % actuellement, selon les sources.

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces pourraient être annoncés avant le premier trimestre de 2022, ils possèderaient l'écran mini-LED, mais aussi l'abandon du processeur Intel au profit de la puce M1 ou M1X/M2. D'après les récentes fuites, le retour du MagSafe, l'ajout d'un port HDMI et d'un emplacement pour carte SD serait aussi de la partie !