Warren Buffett regrette d'avoir vendu des millions d'actions AAPL

Il y a 43 min

Alexandre Godard

La fulgurante ascension d'Apple et par la même occasion de son action en bourse (AAPL) ces dernières années ont attiré des millions d'investisseurs chaque année dont les plus riches. C'est notamment le cas de Warren Buffett qui a gagné des milliards grâce à Apple même s'il semble regretter sa dernière prise d'initiative à l'encontre de celle-ci.

L'action AAPL fait chavirer les plus grands investisseurs

Le monde de la bourse est un secteur impitoyable ou bien du monde se casse les dents chaque année. Comme indiqué par toutes les plateformes de trading en ligne, environ 80% des inscrits perdent de l'argent. Car oui, même si certains semblent avoir du mal à le croire, être un trader ou un investisseur à succès sur le long terme n'est pas donné à tout le monde et requiert pour la plupart des années d'expérience.



Parmi les personnes les plus connues du métier, il y a Warren Buffett. Du haut de ces 90 ans, ce monsieur a réussi au cours des dernières décennies à se créer un véritable empire lui permettant de voir sa fortune personnelle être actuellement estimée à plus de 100 milliards de dollars.



Un succès qui a traversé les époques et qui prouve son efficacité année après année. Mais comme indiqué plus haut, même les personnes les plus douées sur le plan financier peuvent un jour faire une erreur.



Il y a à peine deux mois, Warren Buffett a déclaré qu'il avait vendu fin 2020 pas moins de 9.81 millions d'actions AAPL via sa société Berkshire Hathaway. Une prise de position importante au vu du montant mais qui semble être finalement une erreur selon lui.

Lors de la réunion annuelle des actionnaires qui s'est tenue ce week-end, Buffett a pris la parole sur cette initiative et a déclaré que c'était "probablement une erreur". Même s'il faut rappeler que cette clôture de position lui a permis d'empocher pas moins de 11 milliards de dollars, l'action AAPL a par la suite augmenté de plus de 6% et n'a pas semblé affectée plus que ça.



Bien évidemment, il possède toujours des actions sur AAPL et c'est pour cela qu'il a réitéré sa bienveillance envers cette action mais surtout envers la société en elle-même.

La marque et le produit, c'est un produit incroyable. C'est une énorme aubaine pour les gens. Je veux dire que le rôle que cela joue dans leur vie est énorme. Je veux dire, je l’utilise comme téléphone, mais je suis probablement le seul au pays.



C'était probablement une erreur… Charlie dans sa manière discrète habituelle m'a fait savoir qu'il pensait que c'était une erreur aussi… C'est une affaire extraordinaire… [Tim Cook] ne pouvait pas faire ce que Steve Jobs pouvait évidemment faire en termes de création, mais Steve Jobs n'a pas pu faire ce que Tim Cook a fait à bien des égards.

Une prise de parole honnête qui démontre une nouvelle fois tout le bien que pense les investisseurs de l'action en bourse d'AAPL. Pour rappel, Apple est la société la plus cotée en bourse au monde.