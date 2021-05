Le PDG de Tile se sent désavantagé face aux AirTags

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

4



S'il y a bien une chose qu'Apple ne peut pas faire, c'est être discret. Après l'annonce et la mise en vente des AirTags, la concurrence sur le marché des balises GPS dont Tile commence déjà à s'inquiéter et prône la fameuse anti-concurrence.

Apple VS Tile : prochain combat juridique ?

Finalement, maintenant qu'Apple est une immense société qui attire tous les regards lorsqu'elle propose un nouveau produit, on a bien compris qu'à tous les coups, les critiques des concurrents allaient débarquer très rapidement.



Après Spotify critique envers Apple One, Epic Games envers l'Apple Store, voilà que le patron de Tile s'y met à son tour. Pour rappel, Apple propose désormais les AirTags, des petites balises GPS que l'on peut accrocher à certains objets pour les retrouver facilement, exactement comme ce que propose Tile et d'autres bien évidemment.

Sauf qu'avant l'arrivée d'Apple qui grâce à sa renommée mondiale donne une impression malgré lui d'être l'inventeur de ce style d'objet, Tile était sans conteste le leader du marché avec une gamme de produits qualitatifs.



Vous aurez donc compris que la mise en vente des AirTags risque de faire énormément de tort aux autres marques et c'est justement ce qu'a déclaré le PDG de Tile CJ Prober auprès de Bloomberg, jouant à nouveau (comme ses confrères) la carte de l'anti-concurrence.

Parmi les points négatifs, il souligne premièrement le fait que la configuration d'un AirTag à un iPhone est beaucoup plus simple que ce qui est proposé pour les autres. De plus, il estime que l'ouverture du réseau Find My (Localiser) aux sociétés tierces aurait pu arriver bien avant mais qu'Apple a fait exprès de le mettre en place au moment où il s'introduit sur le marché des balises GPS.



La question la plus logique lui a été posée à savoir "est-ce que les AirTags vont causer du tort aux ventes de Tile ?", ce à quoi il a répondu qu'il était bien trop tôt pour le dire mais qu'il avait confiance en ses produits qui par ailleurs n'ont pas besoin d'accessoires pour être utilisés, accrochés (hop petit tacle sympathique).



Il semblerait donc qu'une toute nouvelle histoire commence pour Apple et nous ne serions pas surpris si dans les mois ou années à venir, une action en justice contre Apple soit demandée à propos des AirTags. Quoi qu'il en soit, cela reste un sujet assez complexe car oui Apple possède l'énorme avantage d'avoir une communauté mondiale d'un milliard d'iPhone en activité qui lui permet d'être avantagé en termes de marketing mais dans le fond, est-ce interdit de se servir de ses acquis pour continuer à prospérer ? Vaste sujet...