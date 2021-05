L'Apple Care étendue à 3 ans sur l'Apple TV

Depuis hier soir, Apple envoye un e-mail aux clients qui avaient souscrit à l'assurance "Apple Care" pour une Apple TV afin de leur faire savoir que la couverture était passée de deux à trois ans. Bien évidemment, c'est un geste gratuit de la firme.

Un geste commercial d'Apple

Les clients qui ont payé l'assurance "Apple Care" pour Apple TV bénéficient désormais d'un total de trois ans de couverture en fonction de la date d'achat initial. La date de fin du contrat est automatiquement ajusté.



Dans les e-mails, Apple ne précise pas pourquoi elle modifie la durée de contrat, mais cela est probablement dû à l'arrivée d'‌Apple Care‌+ pour ‌Apple TV‌ qui a été officialisée avec la présentation de la nouvelle Apple TV 4K 2021.

‌AppleCare‌+ pour ‌Apple TV‌ offre trois ans de protection ainsi qu'une couverture pour deux incidents de dommages accidentels par an. L'offre AppleCare classique n'inclut pas la couverture des dommages accidentels et, n'est d'ailleurs plus disponible.



‌AppleCare‌+ pour ‌Apple TV‌ est au prix de 29€ avec donc trois ans de garantie qui permettent d'avoir une réparation gratuite ou un échange en cas de panne, et même en cas d'accident. Dans ce cas, il faut compter une franchise de 15€. Vous avez reçu un email vous aussi ?