Apple Glass : des brevets pour alléger le casque et adapter l'affichage

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir



Apple a déposé un nouveau brevet (numéro 20210132349) pour un «système optique pour écran monté sur la tête». Il s'agit soit des Apple Glass, les lunettes de réalité augmentée, soit le casque de réalité mixte qui pourrait sortir en premier.



Le but de cet énième dépôt est de rendre un tel appareil plus confortable à porter. Dans les document, Apple note qu'un écran monté sur la tête peut être encombrant et fatigant à porter. Les systèmes optiques peuvent utiliser des agencements de lentilles qui sont volumineux et lourds.

Un brevet pour alléger le casque

Apple affirme qu'il «serait donc souhaitable de pouvoir proposer un casque amélioré». Comment ? En rendant la partie affichage plus fine et plus légère.



Voici le résumé technique du dépôt de brevet :

Un écran monté sur la tête peut inclure un système d'affichage et un système optique dans un boîtier. Le système d'affichage peut avoir un réseau de pixels qui produit de la lumière associée à des images. Le système d'affichage peut également avoir un polariseur linéaire à travers lequel la lumière provenant du réseau de pixels passe après avoir traversé la lame quart d'onde. Le système optique peut être un système optique catadioptrique comportant un ou plusieurs éléments de lentille.



Les lentilles peuvent comprendre une lentille plan-convexe et une lentille plan-concave. Un miroir partiellement réfléchissant peut être formé sur une surface convexe de la lentille plan-convexe. Un polariseur réfléchissant peut être formé sur la surface plane de la lentille plan-convexe ou sur la surface concave de la lentille plan-concave. Une lame quart d'onde supplémentaire peut être située entre le polariseur réfléchissant et le miroir partiellement réfléchissant.

Un casque qui adapte le contenu selon la lumière

Un autre brevet (numéro 20210134245) concernant les casques VR montre qu'Apple veut inventer un écran adaptatif pour aider les utilisateurs à éviter l'inconfort oculaire lors de la transition d'un affichage sombre à un environnement lumineux.



Pour cela, les différents circuits de commande peuvent collecter des informations à partir d'un capteur de lumière ambiante, peuvent collecter des attributs physiologiques d'un utilisateur tels que la fréquence de clignotement, la taille de la pupille et l'ouverture des yeux d'une caméra, et peuvent collecter des informations de position du regard. La position du regard peut être combinée avec des données d'image (par exemple, des trames de données qui sont affichées sur l'écran) pour déterminer la luminance moyenne des pixels à un emplacement précis qui s'aligne avec la position du regard de l'utilisateur. Sur la base de ces informations, les circuits de commande peuvent déterminer un état d'adaptation de luminosité pour l'utilisateur.

Date de sortie du casque Apple

En ce qui concerne les lunettes Apple, un tel appareil arrivera cette année ou 2022, selon la rumeur que vous croyez. Nombreux sont ceux qui pensent qu’Apple en fera au moins un aperçu avant la fin de l’année. Probablement à la WWDC 21 pour préparer les développeurs à concevoir des applications.



En revanche, on ne sait pas si ce sera d'abord un casque ou directement des lunettes. Les Apple Glass peuvent ou non être attachées à un iPhone pour fonctionner. D'autres rumeurs disent qu'Apple Glasses pourrait avoir une puce Apple personnalisée et un système d'exploitation dédié appelé «rOS».