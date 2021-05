Apple Watch 3 : il est temps de la mettre au placard

Apple propose toujours l'Apple Watch Series 3 à a la vente mais selon des dizaines de témoignages, il faudrait que cela cesse. En effet, plusieurs possesseurs de ce modèle rapportent qu'il est impossible d'installer la dernière version du système alors qu'Apple dit le contraire.

Apple Watch Series 3 : STOP !

Apple est réputé pour mettre à jour ses produits durant de nombreuses années et il est vrai que par rapport à ses concurrents, le suivi de MAJ dure généralement deux fois plus longtemps. Il suffit d'ailleurs de prendre l'iPhone 6S en exemple qui malgré une sortie en septembre 2015, soit il y a presque 6 ans, est encore compatible avec iOS 14.5 sortis en 2021.



Mais il faut l'avouer, derrière cette bonne démarche de la marque, certains produits finissent par ne plus suivre la cadence et ne plus supporter le poids des nouvelles fonctionnalités, beaucoup trop gourmandes pour eux. C'est justement ce qu'il semble se passer avec l'Apple Watch Series 3 qui par ailleurs est toujours en vente sur le site d'Apple.



Rapporté par The Verge et confirmé par d'autres, "mettre à jour une Apple Watch Series 3 en 2021 est un cauchemar". Comme expliqué juste au-dessus, le fait que ce modèle commence à dater et que les mises à jour soient de plus en plus imposantes font qu'elle n'arrive plus à gérer watchOS correctement.



Pour installer watchOS 7, il est obligatoire pour la plupart des utilisateurs de restaurer entièrement l'appareil mais surtout, le fait que la version GPS dispose de seulement 8 Go fait qu'il est impossible de naviguer sur watchOS 7 de manière fluide.

Certains témoignages évoquent un message d'erreur lorsqu'ils veulent installer la MAJ prétextant que l'espace de stockage est insuffisant même s'ils n'ont rien installé dessus. Du côté d'Apple, on préconise de restaurer entièrement les données, même si cela ne semble pas être toujours efficace et surtout une partie de plaisir pour l'utilisateur en question.



Pour couronner le tout, les développeurs d'applications watchOS seraient également embêtés par cette Series 3 qui oblige de prendre en charge l'ancien facteur de forme d'affichage alors qu'il n'est plus optimal pour délivrer de la performance. Avec un prix de 199 $ aux États-Unis, il y a fort à parier qu'Apple garde ce modèle en vente pour pouvoir dire qu'il est possible d'acheter une Apple Watch pour moins de 200 $ mais pour le coup, la partie marketing prend trop le dessus sur l'expérience utilisateur bafouée.



Bref vous l'aurez compris, même si Apple fait tout pour que ses produits soient fonctionnels le plus longtemps possible, il arrive forcément un moment où il faut commencer à dire stop et il semble que cette réflexion devrait vite arriver autour de l'Apple Watch Series 3. D'autant plus qu'Apple a mis en vente l'Apple Watch SE qui se place à un prix plus abordable pour donner justement l'envie aux clients de lâcher leur ancien modèle. Par contre, il faudrait vraiment songer à la retirer du store en ligne.



De votre côté, n'hésitez pas à nous dire si vous possédez une Series 3 et si vous avez réussi à installer watchOS 7 correctement. Profitez-en également pour nous rapporter vos problèmes sur les autres modèles si c'est le cas.