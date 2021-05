Voici le mode debug caché des AirTags dans "Localiser"

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Un utilisateur sur Reddit a trouvé un mode de débogage secret pour la localisation de AirTags avec le mode "précision".



Alex Magri-Olson a découvert qu'en tapant quatre fois sur le nom de l'accessoire, un menu de débogage secret apparaît, qui était clairement utilisé en interne par les employés d'Apple pendant le développement de la fonctionnalité.

Un mode de déboggage visible dans iOS 14.5

Le mode de débogage est présent sur les versions publiques d'iOS 14.5 et inclus dans la version bêta d'iOS 14.6. On ne sait pas si les options de débogage étaient censées être supprimées avant d'arriver chez les clients, comme c'est le cas de certaines fonctionnalités. C'est le cas de l'application "Téléphone" et son mode Field Test.



Pour essayer le menu de débogage d'un AirTag par vous-même, il faut être à portée de la puce U1 et activer l'expérience de recherche de précision, sur un iPhone 11 ou iPhone 12 donc. Ensuite, appuyez quatre fois sur le label qui indique le nom de l'élément. Et pour quitter la vue, quatre taps suffisent.

Dans ce nouvel écran, on découvre une zone d'informations et une série de boutons et de curseurs. On peut en effet voir le nombre d'images par seconde, la distance entre l'iPhone et l'AirTag, ainsi que les valeurs renvoyées par le gyroscope et l'accéléromètre.

Certains curseurs jouent sur la couleur d'arrière-plan, la transparence, le retour du Taptic Engine ou encore la résolution de la caméra avec un "Mode éco".



Enfin, il y a un bouton en bas du menu de débogage sur lequel vous pouvez appuyer pour basculer entre le «mode de proximité» et le «mode interactif». Lorsqu'il est réglé sur «Mode interactif», deux commutateurs supplémentaires sont affichés, nommés «Ignorer le relèvement dans les gestes» et «Test automatique de l'interface utilisateur».



Lorsque «Interface utilisateur de test automatique» est activé, la recherche de précision parcourt automatiquement tous les états possibles; connexion, localisation, simulation des changements de distance. Cette bascule permettrait aux ingénieurs de l'interface utilisateur d'évaluer rapidement toutes les différentes transitions de vue sans avoir à déplacer physiquement leur téléphone tout le temps. Très pratique, cette fonction serait parfaite pour Pokémon Go, non ?



En attendant qu'Apple supprime ce code de la prochaine version d'iOS, amusez-vous avec le mode caché si vous avez acheté un AirTag.