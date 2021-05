Apple Card Family : voici quelques détails sur le fonctionnement

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

L'Apple Card rencontre un joli succès aux États-Unis avec 6,4 millions de clients qui ont sauté le pas. Lors de l'Apple Event du mois dernier, Apple a présenté l'Apple Card Family, une carte de crédit qui peut s'utiliser aussi bien dans un couple qu'une grande famille. Aujourd'hui, Apple a donné quelques détails sur le fonctionnement de cette nouvelle carte très attendue !

Comment ça marche l'Apple Card Family

Tôt ou tard nous aurons l'Apple Card en France et dans le reste de l'Europe, l'avantage par rapport aux Américains, c'est que quand celle-ci sera disponible, nous aurons une Apple Card "mature" avec bien plus de nouveautés que lors de son démarrage aux États-Unis.

Un nouveau cap va être franchi par Apple dans quelques mois, le géant californien va désormais s'intéresser aux familles qui souhaitent partager une Apple Card à plusieurs personnes.

La firme de Cupertino vient de communiquer quelques détails très précis cette nuit dans un document d'assistance !



Premièrement, pour utiliser l'Apple Card dans un cercle familial, il faudra être âgé de 13 ans minimum, il est exigé que chaque personne qui utilisera l'Apple Card Family soit déclarée de manière égale en son propre nom.

Que vous soyez 2, 3, ou 4 à utiliser l'Apple Card, chacun aura son propre solde et aura l'entière responsabilité de tous ses paiements (sauf pour les moins de 18 ans).



Une personne pourra être invitée à rejoindre l'Apple Card Family depuis l'application Wallet, il suffira que l'utilisateur principal ouvre l'app puis se rende sur le bouton "Plus" puis à la rubrique "Personnes". Il faudra après appuyer sur le nom que vous voulez et terminer en appuyant sur "Partager ma carte".

L'utilisateur principal de l'Apple Card pourra ajouter ou supprimer des participants comme bon lui semble, à tout moment sans prévenir les autres participants de l'Apple Card Family.

Dans les autres détails, on apprend que chaque participant de l'Apple Card Family pourra recevoir des remises quotidiennes illimitées sur ses transactions, des avantages à retrouver chez les partenaires d'Apple (les restaurants, magasins de vêtements...).



Petit point qui peut peut-être paraître négatif, c'est que vous pourrez voir le solde de tous les participants de l'Apple Card, ainsi que leurs transactions ! Un détail qui risque de déplaire à beaucoup d'utilisateurs qui souhaitent préserver leur vie privée et ne pas avoir une tonne de questions au dîner le soir.



On retrouve aussi la possibilité (pour l'utilisateur principal de l'Apple Card Family) de fixer des limites de transactions pour les participants, verrouiller la capacité de dépense et recevoir des notifications sur les dépenses des autres utilisateurs.

Une superbe idée pour les parents qui souhaitent aider leurs adolescents à mieux gérer ses dépenses !

Les participants qui ont moins de 18 ans vont avoir un traitement un peu différent. Apple explique qu'ils ne seront pas responsables de leurs paiements, ce sera directement celui qui a ouvert l'Apple Card Family qui le sera.

L'Apple Card Family obligera tous les participants à être dans l'écosystème Apple

Sans grande surprise, Apple va obliger tous les participants de l'Apple Card Family à avoir minimum un iPhone, un iPad ou une Apple Watch avec la dernière version logicielle de l'appareil.

Si une personne dans la famille est 100% Android et n'a aucun de ces appareils, elle ne pourra pas profiter de l'Apple Card Family.



Pour l'instant, le lancement d'Apple Card Family aux États-Unis est inconnu, le service ne figura pas encore dans les bêtas d'iOS 14.6, mais peut arriver à tout moment dans les bêtas à venir ! Avec toutes ces informations, on sait maintenant qu'Apple est déjà bien avancé sur le sujet.