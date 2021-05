Attention aux performances des iPhone 11 / 12 avec iOS 14.5.1

Medhi Naitmazi

Un certain nombre de propriétaires d'iPhone signalent des problèmes de performances après la mise à jour de leur appareil vers iOS 14.5.1. Depuis la mise à jour, certains iPhone semblent ralentir pour des raisons inconnues, ce qui entraîne des scores de référence inférieurs à la normale et des performances en berne dans les applications gourmandes en CPU. Le problème ne semble affecter qu'un nombre limité d'iPhone exécutant iOS 14.5.1.

Les iPhone 11 et iPhone 12 sont moins performants avec iOS 14.5.1

Une vidéo du YouTuber Nick Ackerman met clairement en évidence le problème. Lors d'un test de vitesse entre l'iPhone XR, l'iPhone 11 et l'iPhone 12, la puce A13 Bionic de l'iPhone 11 était plus lente que l'iPhone XR en termes de rendu vidéo, de chargement d'applications et de benchmarks. Alors que les performances monocœur de l'iPhone 12 étaient correctes, son score multicœur était inférieur à celui de l'iPhone XR. Les scores de référence inférieurs n'étaient pas un problème ponctuel, car des tests répétés aboutissaient à des scores similaires.

Avec le benchmark 3DMark qui se concentre sur la partie GPU, l'iPhone 12 et l'iPhone 11 ont tous deux été moins performants que l'iPhone XR. Il est important de noter qu'aucun des iPhones affectés n'était chaud, ce qui indique que leurs performances n'étaient pas limitées par le système comme c'est le cas si une surchauffe est détectée.



Alors que la vidéo met en évidence le problème avec l'iPhone 11 et l'iPhone 12, le problème semble également persister avec les iPhones plus anciens et plus récents comme l'iPhone 7 et l'iPhone 12 Pro. Certains utilisateurs ont signalé que le redémarrage de leur iPhone a résolu le problème temporairement.

On ne sait pas exactement quel est le problème avec iOS 14.5.1 qui entraîne des problèmes de performances sur ces iPhones. Mais le comparatif avec iOS 14.5, qui était une mise à jour majeure contenant plus de 20 nouvelles fonctionnalités, montre que c'est une régression. De son côté, iOS 14.5.1 est censée être une mise à jour relativement mineure qui corrige des failles de sécurité dans WebKit.



Vous avez senti la différence en mettant à jour votre iPhone ?