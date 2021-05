iOS 14.5 : seulement 4% des américains acceptent le suivi publicitaire

L'industrie publicitaire et les développeurs de grandes applications avaient vu juste avant le lancement d'iOS 14.5, la majorité des utilisateurs d'iOS et d'iPadOS ont bien bloqué le suivi publicitaire. Selon un rapport de Flurry Analytics, le suivi publicitaire serait accepté par seulement 4% des Américains.

Une gigantesque perte financière

Ce que vient de réaliser Apple avec le blocage du suivi publicitaire est un désastre pour les millions de développeurs et annonceurs partout dans le monde !

Sans grande surprise, une majorité des utilisateurs iOS 14.5 ont répondu "non" à la notification qui demande si vous souhaitez être suivi lors de l'ouverture d'une application.

Le cabinet d'analyse Flurry Analytics suit de près la tendance depuis le lancement d'iOS 14.5, d'après les informations récoltées, environ 4% des utilisateurs aux États-Unis acceptent d'être suivi pendant qu'ils utilisent leur iPhone ou iPad. Le rapport avance ce chiffre en se basant sur les taux d'acceptation et de refus quotidien avec environ 2,5 millions de comportements déjà observés.

Si on regarde à l'international, les taux d'acceptation augmentent de manière conséquente, si aux États-Unis nous sommes à 4%, le cabinet d'analyse affirme que ce même chiffre est à 11% quand on prend en compte le monde entier.

Malgré tout, la statistique reste très basse pour maintenir les mêmes revenus qu'auparavant !



Rappelons tout de même que si vous acceptez que votre activité soit suivie en permanence par les applications, cela est réalisé avec une certaine discrétion. Les données récoltées ne sont pas liées à votre nom et prénom, mais à une balise IDFA qui est un identifiant unique et anonyme pour les annonceurs.



Pour l'instant, toutes les applications n'ont pas encore mis en place la nouvelle directive, on compte environ 10 000 applications qui vous demandent à l'heure actuelle si vous acceptez ou non le suivi publicitaire.



