De plus en plus de personnes acceptent le suivi publicitaire sur iOS

⏰ Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

2



Une nouvelle étude menée par un cabinet spécialisé révèle que le nombre d'utilisateurs qui acceptent la collecte de données sur les applications iOS est en hausse depuis un an. Une bonne nouvelle pour les développeurs qui peuvent continuer à proposer des publicités ciblées afin d'augmenter leurs revenus.

Doucement mais sûrement

C'était la grande révolution d'iOS 14.5. Lors de cette mise à jour, parue il y a un peu plus d'un an maintenant, Apple a mis en place l'anti-suivi publicitaire pour les applications présentes sur son App Store.



Vous l'avez sûrement constaté, lorsque vous lancez pour la toute première fois une application sur votre iPhone, iPad, Mac, une fenêtre pop-up vous demande de choisir entre deux options. La première serait de laisser l'app vous suivre et la deuxième, le contraire, refuser d'être suivi.



Vu sous cet angle et après les nombreux scandales autour de la confidentialité des utilisateurs sur le web ces dernières années, nul doute que la majorité des utilisateurs va opter pour la deuxième option, celle qui n'est pas du goût des développeurs. Un rapport de fin d'année dernière avait indiqué que les réseaux sociaux avaient perdu 10 milliards de dollars suite à cette nouvelle étape de sécurité.

Sans même avoir les chiffres officiels, il est facile d'imaginer que les personnes qui refusent l'anti-suivi publicitaire sont bien plus en nombre que celles qui acceptent. Néanmoins, une récente étude menée par Adjust dévoile qu'en un an, la situation a évoluée et que de plus en plus de personnes ne cliquent plus sur la case "refuser".



Selon cette étude, le taux d'acceptation du suivi publicitaire était de seulement 16% au mois de mai 2021. Un an plus tard, ce chiffre grimperait à 25%. Environ un utilisateur sur quatre d'Apple laisse le suivi in-app. On grimpe même à 30% lorsque cela concerne les jeux.



Cette recherche menée sur plus de 2000 applications parmi les plus populaires dans la base de données du cabinet d'études annonce un taux d'adhésion atteignant parfois les 75% sur les jeux les plus populaires. Les utilisateurs ont tendance à faire un peu plus confiance quand l'application est connue mondialement.



Les trois infos à retenir. 75% (en moyenne) des utilisateurs iOS refusent le suivi publicitaire. 25% (+ 9% sur un an) l'accepte. Lorsqu'une application est très populaire, le taux a tendance à rapidement augmenter.



Et vous, comment procédez-vous depuis la mise en place de cet anti-suivi publicitaire ?