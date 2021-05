Le smartphone en voiture peut être espionné

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

1



Les autorités fédérales américaines se sont emparées auprès d'une société suédoise de kits de criminalisation automobile. L'objectif est simple, brancher l'objet à une voiture et aspirer une quantité de données sur la voiture mais également sur les smartphones qui s'y sont connectés.

Une technologie inquiétante ou rassurante ?

À l'heure actuelle, CarPlay & Android Auto s'invitent dans la plupart pour ne pas dire tous les véhicules les plus récents. Avant l'apparition de ce genre de fonction, la connexion via Bluetooth ou via câble USB était possible depuis pas mal d'années pour relier son smartphone à la voiture.



Le point commun entre toutes ces technologies, c'est le fait que cela connecte votre smartphone et donc certaines de vos données à votre véhicule et selon The Intercept, cela constitue une menace en termes de confidentialité.



La technologie proposée au grand public progresse de plus en plus vite mais celle destinée aux forces de l'ordre également. Voilà pourquoi on apprend aujourd'hui que l'US Customs and Border Protection (CBP) a payé la modique somme de 456 073 $ pour s'offrir cinq "kits de criminalistique automobile". Un achat effectué auprès de la société suédoise MSAB qui possède déjà un service marketing qui permet aux policiers d'avoir accès à des informations sensibles stockées dans des véhicules ou ordinateurs modernes.



Grâce à ces kits, les douanes et forces de l'ordre américaines compétentes peuvent brancher ce système sur une voiture et ainsi récupérer une quantité importante d'informations stockées dans le système des véhicules et provenant des smartphones s'étant connectés.

Vous l'aurez compris, lorsqu'il est utilisé à bon escient, ce kit peut aider les autorités à découvrir davantage d'informations lors d'une enquête sur un potentiel criminel ou autre. Au-delà des informations confidentielles du smartphone, le kit serait également capable de réceptionner certains contenus liés à l'utilisation du véhicule comme les trajets effectués, la vitesse employée ou encore le moment où les feux ont été allumés. Il paraît même que l'on pourrait savoir à quel moment les portes sont ouvertes ou fermées à certains endroits.



Pour en revenir au smartphone, il serait possible de retrouver le journal d'appel, les contacts, l'historique SMS, les préférences musicales... Bien évidemment, il est important de rappeler que ce genre d'engin est confié en quantité très limitée à certains services hautement placés et autorisés comme le CBP. Les autorités "classiques" ne sont pas vouées à l'avenir à recevoir cela.



Voilà un nouveau sujet autour de la confidentialité qui risque de faire débat même s'il est vrai qu'utilisé dans de bonnes conditions, cela peut s'avérer extrêmement pratique pour retrouver une personne recherchée. Mais comme toujours, attention à ce que ce genre de technologie ne se retrouve pas entre de mauvaises mains dans les années à venir.