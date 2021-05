iSoft 7.8.5 corrige le bug du "label" et améliore le mode sombre

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Quatrième mise à jour en 2021 pour notre application iSoft, et troisième de printemps pour peaufiner les améliorations apportées précédemment. Vous étiez nombreux à nous remonter des soucis de titres d'articles qui étaient remplacés par "Label Label", voilà que la mise à jour 7.8.5 rectifie le tir. Mieux, elle améliore le mode sombre.

iSoft 7.8.5 : des bugs en moins

Après avoir améliorer l'expérience sur iPad avec les précédentes versions, ainsi que sur les Mac M1, iSoft 7.8.5 arrive à maturité avec la correction du dernier bug majeur, celui des titres "Label Label". Après avoir consulté un article, en quittant l'app puis en revenant plus tard, le titre original était remplacé par ce texte de déboggage.



Si c'est corrigé, il faut aussi noter que cette mise à jour améliore le mode sombre pour les lecteurs qui nous lisent au format paysage. Finies les bandes blanches sur le côté, que ce soit sur la liste des articles ou la page keynote. Tout est noir, comme disait l'autre.



Enfin, cette version prend en charge les nouveaux iPad Pro 2021, et les reconnait dans les commentaires, en tout cas pour ceux qui affichent une signature.



Je vous invite donc à mettre à jour votre application iSoft, ou à la télécharger pour faire grimper notre score de plus de 1,4 million de téléchargements en 11 ans d'existence sur l'App Store (et bientôt 13 ans sur le web). Par rapport au site, l'app apporte de nombreuses fonctionnalités supplémentaires comme les widgets, la recherche Spotlight, les notifications enrichies, l'extension Apple Watch, le mode sombre, les bons plans actualisés et plus encore.



N'hésitez pas à partager iSoft à votre entourage ainsi qu'à activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité Apple et geek en général. Merci à toutes et à tous pour vos messages quotidiens par mail et sur les réseaux qui nous aident à nous améliorer.



