Bons plans iOS : Teslagrad, Triangle, Starlight

Hier à 22:44 (Màj hier à 22:44)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Teslagrad, Triangle, Starlight. L'occasion d'économiser 23,4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

CM: Minuteur de contractions (App, iPhone / iPad, v3.4.0, 50 Mo, iOS 9.0, Jordan Holland) passe de 1,09 € à gratuit.

CMate est une application qui permet de suivre les contractions du travail.



C'est vraiment facile à utiliser : Il suffit d'appuyer sur le bouton Démarrer / Arrêter en haut de l'écran d'accueil et l'application génère automatiquement une liste de contractions – pré-remplies avec la longueur, l'espace et le temps.



Les + : - Bouton de démarrage et d'arrêt pour mesurer les contractions du travail

Affichage du temps / espace / longueur sous forme de liste sous le bouton marche / arrêt Télécharger l'app gratuite CM: Minuteur de contractions





Starlight (App, iPhone / iPad, v3.2.6, 69 Mo, iOS 12.1, ION6, LLC) passe de 3,49 € à gratuit.

Un planétarium sur votre appareil pour admirer et découvrir le ciel avec ses constellations et ses étoiles comme vous ne l'avez jamais vu. En réalité augmentée, pointez le ciel avec votre iPhone et apprenez à reconnaitre les étoiles qui vous entoure. Si vous voulez épater un ou une amie, c'est le moment !



Les + : Idéal pour les débutants

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Starlight





Jeux gratuits iOS :

Missile in a Watch (Jeu, , iPhone, v1.2.1, 30 Mo, iOS 11.0, AlhoGames) passe de 1,09 € à gratuit. Missile in a Watch est le tueur de temps parfait. Faites pivoter la couronne de votre Apple Watch pour diriger l'avion et éviter les missiles entrants. Les missiles suivront votre avion dans le ciel, vous devrez donc vous tourner et vous tourner pour les faire entrer en collision.



Le jeu est également jouable sur iPhone.



Les + : Sympa pour passer le temps et défier vos amis Télécharger le jeu gratuit Missile in a Watch





Tube Twister (Jeu, Action, iPhone, v1.4, 101 Mo, iOS 11.0, AlhoGames) passe de 1,09 € à gratuit. Guidez votre coureur dans un tube sans fin. Tournez le tube pour éviter les trous et les pointes. Collectez les orbes de puissance jaunes, plus vous collectez d'orbes, plus vous pouvez augmenter la vitesse.



Appuyez sur votre coureur pour activer votre augmentation de vitesse.



Les + : Compatible Apple Watch

24 personnages Télécharger le jeu gratuit Tube Twister





Triangle (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2, 21 Mo, iOS 10.3, Grzegorz Surma) passe de 1,09 € à gratuit. Inventé pour la première fois dans les années 1950, ce jeu de stratégie intemporel vous oblige à toucher tous les côtés du plateau tout en empêchant votre adversaire de faire de même. À tour de rôle, votre adversaire remplit la grille d'hexagones.



Vous pouvez occuper n’importe quel hexagone de votre choix; vos mouvements n'ont pas à être adjacents les uns aux autres.



Les + : Le jeu comprend un total de huit niveaux. Télécharger le jeu gratuit Triangle





Promotions iOS :

The Eyes of Ara (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.2, 455 Mo, iOS 9.0, 100 Stones Interactive) passe de 5,49 € à 3,49 €.

Plongez dans une aventure envoutante et explorez un vaste château abandonné au travers une série de tableaux en 3D superbes et détaillés. De très nombreuses énigmes vous attendent pour découvrir les trésors et élucider un incroyable mystère liant la science et le fantastique.



Au milieu d'une île isolée se tient un ancien château érodé par le temps. Voilà maintenant des années qu'il est inhabité, mais les habitants de la région n'ont pas oublié les rêves angoissants, les violentes tempêtes et les étranges lueurs qui semblaient danser dans la brume certaines nuits. Depuis peu, un étrange signal radio émet depuis les murs de la bâtisse. ..

Télécharger The Eyes of Ara à 3,49 €





Teslagrad (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.9, 700 Mo, iOS 10.0, Playdigious) passe de 5,49 € à 1,09 €.

Dans le Royaume d'Elektropia, un roi règne d'une main de fer, pourchassant et détruisant un groupe de magiciens technologiques qui disposent d'une gigantesque tour au centre de la ville de Teslagrad.



Teslagrad est un jeu d'énigmes-plateformes intégrant des éléments d'action. Le magnétisme et la puissance électromagnétique sont des éléments clés pour progresser et découvrir les secrets qu'abrite la Tour Tesla abandonnée. Rejoignez l'aventure d'un jeune garçon armé d'une ancienne technologie teslamancienne. Frayez-vous un passage dans la Tour Tesla et affrontez une grande variété de défis et d'énigmes.



Les + : Les casses-tête Télécharger Teslagrad à 1,09 €





DRAGON QUEST IV (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.1, 488 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 14,99 € à 10,99 €.

Dragon Quest IV est un jeu de rôle qui a plus de 25 ans. Soyez rassuré, il a connu de nombreux rafraichissements graphiques et sonores, de sorte que vous ne serez pas forcé d'endurer une réalisation qui date du siècle dernier. Malgré son grand âge, il contient des mécanismes qui sont encore très pertinents aujourd'hui, que ce soit au niveau du déroulement du scénario ou de celui des combats.



En termes de contenu, le jeu est découpé en six chapitres pour environ 40 heures de jeu (oui !). Et niveau gameplay, c'est aussi très bon avec des commandes intuitives et précises. On a 4 personnages à contrôler pendant les combats et jusqu'à 10 à gérer dans les autres phases du jeu.



Si vous aimez un tant soit peu les jeux de rôle japonais, n'hésitez pas une seule seconde.



Les + : Un RPG comme le bon vin

Très complet Télécharger DRAGON QUEST IV à 10,99 €