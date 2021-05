App Store : Apple a arrêté 1,5 milliard de dollars de transactions frauduleuses en 2020

Le procès Apple Vs Epic Games est loin d'être terminé, dans une nouvelle audience qui oppose les deux groupes, Apple a cherché à prouver sa bienveillance envers les utilisateurs et développeurs. La firme de Cupertino vient de dévoiler un document inédit dont elle peut être fière ! Celui-ci révèle que les équipes de l'App Store luttent en permanence contre les applications, mais aussi les transactions frauduleuses, selon les déclarations des avocats d'Apple, il y a eu 1,5 milliard de dollars de transactions stoppées l'année dernière.

Apple donne des chiffres

Avec l'App Store, Apple a eu un choix difficile à faire, celui de gérer à 100% sa boutique d'applications avec des équipes dédiées ou de laisser des entreprises tierces venir soutenir la modération et la vérification des applications.

Selon les avocats d'Apple, la méthode sélectionnée est un véritable succès en matière de sécurité envers les développeurs et les utilisateurs !

Dans l'une des audiences du procès contre Epic Games, Apple a expliqué que son processus qui consiste à combiner les technologies automatisées et l'expertise humaine est une réussite pour contrer les transactions frauduleuses.



Pour se défendre face aux accusations du créateur de Fortnite, Apple explique avoir aidé 180 000 développeurs à lancer de nouvelles applications (tout OS confondu) en 2020. Sur la même période, Apple assure avoir refusé plus d'un million de nouvelles applications et un million de mises à jour.



Les raisons des rejets sont nombreuses, mais la plus populaire est sans aucun doute des fonctionnalités cachées ou non dévoilées dans le formulaire de soumission de l'application. Beaucoup de développeurs pensent pouvoir cacher des fonctions interdites sur l'App Store à travers des applications lambdas où personne ne soupçonnerait la supercherie. Mais avec l'équipe de validation de l'App Store, les développeurs se retrouvent face à un mur !

Apple ajoute refuser beaucoup d'applications pour les motifs d'imitation, de spam et de contenus trompeurs.

Les avocats du géant californien ont ajouté plusieurs fois dans le procès que sans le système de validation des applications, l'App Store serait un endroit où les utilisateurs ne pourraient avoir aucune confiance.



En ce qui concerne les fraudes, Apple reconnait que les tentatives sont nombreuses, surtout en 2020 où l'App Store a connu une forte activité due aux confinements et couvre-feu à répétition.

Apple a dévoilé avoir désactivé 244 millions de comptes clients en raison d'abus ou de fraude, un chiffre astronomique qui met sous les projecteurs les différentes stratégies d'escroqueries exploitées par de nombreux utilisateurs partout dans le monde.



Pour les autres fraudes, Apple a affirmé avoir procédé à l'annulation de plus de 3 millions de transactions réalisées avec des cartes bancaires volées. Les comptes d'utilisateurs concernés sont bien sûr immédiatement supprimés pour non-respect des conditions générales d'utilisation.



Aux différentes accusations d'Epic Games, la firme de Cupertino a expliqué que ses équipes travaillent 24h/24 pour permettre à l'App Store d'être un endroit sûr et fiable.

Des déclarations qui ont mis à mal les accusations d'Epic Games qui affirmait qu'une tonne d'applications frauduleuses sont présentes sur l'App Store !



